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跟進麥當勞！SUBWAY宣布漲價了　影響7口味潛艇堡、沙拉一次看

▲▼SUBWAY新品「秘醬烤雞腿堡」上市。（圖／記者湯興漢攝）

▲跟進麥當勞，SUBWAY宣布漲價了。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州、蕭筠／台北報導

台灣麥當勞今日（18日）宣布，24日起調整部分產品價格，一口氣調漲29個品項，漲幅最多到7元，消息一出引發消費者熱議，討論其他速食業者是否會跟進。對此，SUBWAY今晚表示，將調整部分6 吋、12 吋潛艇堡及沙拉品項，「不過整體有漲有降，但價格漲幅不超過3％」。

SUBWAY表示，由於市場通膨及勞動成本提高，SUBWAY將調整全台門市、外送價格，異動品項包含「香烤雞肉、照燒雞肉、厚切嫩牛、燒烤牛肉、義大利經典口味6吋、12吋潛艇堡及沙拉品項，不過鮪魚、蛋沙拉等口味6吋潛艇堡及沙拉則會調降。業者強調「整體品項有漲有降，但價格漲幅不超過3％」。

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麥當勞18日表示，因考量整體營運策略，11月24日凌晨0時起，將調整部分產品價格，主餐一口氣喊漲15個品項，調升1至5元；點心與飲料則有14個品項調漲，包括薯條、蘋果派、四季沙拉等單點價格調漲3至4元，玉米湯小杯更是一次漲7元。不過McCafé4款大杯飲品、巧克力及3款冰沙則調降2元。

麥當勞宣告後，也傳出其他速食業者，如漢堡王要調漲的消息，《ETtoday新聞雲》向漢堡王求證。漢堡王表示，近期國外進口物料確實大漲，像是部分牛肉就漲30%；但「內部尚在審慎評估中，尚未有調漲動作」。

另外繼光香香雞表示，原物料成本持續提高，但尚未確定漲價時間及漲幅如何，內部仍在討論中。拿玻里則說，因應原物料成本提高，「有機會漲價」，但時間等細節內部仍在討論當中。肯德基也表示「整體全面審慎評估中」。達美樂、摩斯漢堡則表示「目前沒有漲價計畫」。

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