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台南宮廟來相挺　眾神齊加持反賄尚平安

▲台南地檢署與台灣王爺總廟¬南鯤鯓代天府共同舉辦辦「眾神護台灣 全民反賄選」宣導暨感恩祈福活動，引起廣大迴響。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南地檢署與台灣王爺總廟¬南鯤鯓代天府共同舉辦辦「眾神護台灣 全民反賄選」宣導暨感恩祈福活動，引起廣大迴響。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2022年地方公職人員選舉將於11月26日舉行，而台南具有眾神之都美譽，宗教信仰是人民的精神支柱，也是穩定社會的基石，台南地檢署日前與台灣王爺總廟¬南鯤鯓代天府共同舉辦辦「眾神護台灣 全民反賄選」宣導暨感恩祈福活動，引起廣大迴響。

台南地檢署指出，當天相關活動並剪輯成「眾神護台灣．全民反賄選」宣導影片，期透過宗教勸人向上的正向力量，傳遞「端正選風、禁絕不法」正確法紀觀念。

本影片播出後，被譽為最能觸動人心、最接地氣的反賄選宣導，在台南地檢署粉絲頁上架後，短時間即被分享破百次，本影片最特別的還是由葉淑文檢察長感性配音喊話，在神明的面前我們都是平凡的普通人，但是有一群司法人員用熱情、生命與信念，為國家、社會、及公平正義的世界在打拚，望眾神慈悲，保護這些司法人員，讓家人不用為了他們的安危煩惱、讓百姓知道我們所堅持的公平正義的社會，是這麼的重要。

台南市警察局方仰寧局長也不斷呼籲，社會上的人百百種，不一定都是好人，存在的這些壞人我們要靠好人勇於提出檢舉，壞人退散、不好的事情退散，我們用宗教民俗文化的力量，呼籲所有民眾共同來響應。相關影片已上架於台南地檢署YouTube頻道(https://www.youtube.com/watch?v=wLggTMnSZfk)
，歡迎大家踴躍點閱分享。

另外，台南市政風處也請各區公所政風同仁，協請區域內各宮廟運用相關公告系統廣為推播，包括佳里區佳福寺、安平區開台天后宮、永康區福安宮、玉井區北極殿、後壁區福安寺、北區福隆宮…等19區111座宮廟共同響應，讓反賄選的理念深入到民眾的生活，舉頭三尺有神明，到廟宇上香祈福時，都能接收到反賄選訊息，檢舉賄選專線是0800-024-099，歡迎大家踴躍提供情資，檢警調廉等執法人員必定有聞便查 查明便辦，讓我們為建構公平正義的世界一起盡一份心力！

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