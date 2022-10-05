台南東區首例選舉暴力　蔡宛秦宣傳車上喇叭遭受外力重擊破壞

▲民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦的宣傳車上方的音響喇叭，遭受外力重擊毀壞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選舉暴力又一樁，民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦表示，日前發覺懸掛有柯文哲合照的宣傳車上方的音響喇叭遭受外力重擊，導致器材凹陷毀壞，蔡宛秦痛批，任何意圖干擾或恐嚇意味的選舉暴力應當受到遏止，絕不容許任何以暴力或其他非法手段來干擾選舉活動發生，也絕不妥協選舉暴力。

蔡宛秦表示，任何人皆有自由選擇政黨傾向與對各候選人喜好的自由，人民的自由言論更是民主政治中重要的一環。2022年大選九合一大選，是民眾黨第一次在台南參與地方型選舉，也是她首次出來參選。懸掛與柯文哲同框合照的宣傳車，主要是為凸顯本人是經由柯市長推薦外，更重要是期望把柯文哲與民眾黨理念帶進台南，讓第三種監督的力量進入台南市，讓台南有機會翻轉政治文化。

蔡宛秦說，即便日常掃街拜票就經常遭受反民眾黨、反柯文哲的言論批判，但身為參選人仍是虛心接受不同意見。面對本次掛有與柯文哲合照的宣傳車喇叭遭受破壞的事件，感到非常遺憾，也呼籲選民要理性、和平，勿一身試法，利用暴力非法手段來發洩情緒之餘，還要付出遭受法律制裁的代價，恐得不償失

市警一分局指出，全案已依法受理，調閱相關監視系統追查中。