蜜月就分床睡！軍人夫約SPA男師傅開房間　妻崩潰訴離准了

▲台南人妻指控，丈夫不僅在蜜月時和她分房睡，婚後也不碰她，還到同志SPA館找性交易，讓她灰心訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名職業軍人小志(化名)在蜜月時就和妻子分床睡，婚後也拒絕行房，還被妻子發現他經常瀏覽同志色情網站，並到同志SPA館約「師傅」到旅館開房間，讓妻子灰心向法院訴請離婚。台南法院審理，認為小志確實和SPA館男師傅性交易，夫妻感情已無法修復，判准離婚。

人妻控訴，她和小志已結婚4年，小志卻始終拒絕和她發生關係，連蜜月旅行都要求她把衣服穿好，分2張小床睡覺，不准她跨越雷池一步。

人妻表示，婚後她發現小志經常瀏覽同志色情網站，又在他手機發現他找同志SPA館按摩，約「師傅」到旅館開房間的紀錄，她上網搜尋後，發現該SPA館提供客人在指定地點與「師傅」性交易，讓她大受打擊，認為小志隱瞞性傾向和她結婚，讓她獨守空閨，讓她感到莫大的難堪和壓力。

人妻認為，因小志是派駐高雄的職業軍人，婚後她還跟隨他到高雄婆家租屋處居住，自己每天通勤到台南上班，但小志卻藉口留營區執勤不回家，獨留她1人面對婆婆質問「為何結婚多年還不趕快生」，讓她有苦難言，只好在2020年搬回娘家居住，小志也從未探視過她，她對小志再無期盼，僅求放過，提離婚時，小志卻恐嚇說「好的法院見，我會安排時間～大家一起死」，她只好上法院訴請離婚。

小志則不願離婚，認為離婚會造成雙方更多傷害，如果離婚，他就要對妻子提告妨害秘密和詐欺。他會到按摩店只是向男師傅私約請教一些技術上事情，比如如何消除疲勞、腳底按摩等等。

法官檢視SPA館和小志的訊息，有「帶6威+3杯水+8套」等內容，小志也承認其中「套」為「保險套」，認為小志確實和男性性工作者相約從事性交易，且次數不只一次，違背婚姻忠誠義務，嚴重動搖婚姻基礎，2人婚姻無復合可能，判准離婚。