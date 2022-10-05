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台南4年增加4萬多個停車位　黃偉哲：改善停車先求有再求好

▲台南市長黃偉哲上任4年，新增了4萬多個停車位，第1座前瞻計畫立體停車場也在今年9月啟用，後續的8座立體停車場工程，也要加緊推動施作進度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲上任4年，新增了4萬多個停車位，第1座前瞻計畫立體停車場也在今年9月啟用，後續的8座立體停車場工程，也要加緊推動施作進度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

都市地區停車問題，是交通治理的重要課題，台南市長黃偉哲自上任後，積極改善市區熱點停車問題，並推動智慧停車，黃偉哲在市政會議時指出，改善停車問題應先求有再求好，這4年來台南市新增了4萬多個停車位，第1座前瞻計畫立體停車場也在今年9月啟用，後續的8座立體停車場工程，也要加緊推動施作進度。

交通局說明，尋找停車位常讓用路人付出龐大成本，包括找車位時間、油耗、一位難求而冒險違規停車遭罰款等，台南市政府為了全方位解決停車問題，推動智慧台南好停車計畫，從有感供給、智慧管理、服務升級等面向著手。

▲台南市長黃偉哲上任4年，新增了4萬多個停車位，第1座前瞻計畫立體停車場也在今年9月啟用，後續的8座立體停車場工程，也要加緊推動施作進度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在車位供給上，台南市的停車席位，從107年的11萬5665席(汽車7萬1900席；機車4萬3765席)，提升到111年第2季的15萬7024席(汽車9萬1007席；機車66萬17席)，總共增加4萬1359席，成長率近36%。

台南市政府向中央爭取前瞻計畫挹注，在東區、中西區、南區、北區、永康區等熱區，規劃打造9座立體停車場。南區的「西門健康立體停車場」進度最快，在今(111)年9月正式啟用，其餘8座將陸續在今年底到114年間完工。另外，台南首座的友愛街機車立體停車場，2022)年1月啟用，可停103席。

交通局指出，這些立體停車場全數完工啟用後，屆時可提供2630席汽車停車位及1448席機車停車位，舒緩市區熱區的停車格位不足問題。此外，市府在各區積極推動公私有閒置土地活化，改建為停車場，解決在地停車問題，從2018年的174場增加到2022年第2季的412場，場數翻倍成長。

智慧管理方面，市府推動路邊收費停車格智慧化，分為智慧停車柱及地磁兩種，截至今年第2季，全市的路邊停車格已完成71％智慧化，包括2500席的智慧停車柱席位及6000席的地磁席位，預計在2024年底，可100％完成建置全市1萬4500個路邊停車格。

▲台南市長黃偉哲上任4年，新增了4萬多個停車位，第1座前瞻計畫立體停車場也在今年9月啟用，後續的8座立體停車場工程，也要加緊推動施作進度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局指出，透過智慧停車雲端物聯網技術，可將智慧停車格的即時訊息回傳到交通智控中心系統，如有空出的停車位，資訊也會即時更新到台南好停app及鄰近的數位停車格告示看板，用路人不僅能透過台南好停app查詢空位及導航到車格，也可利用app付費，便利度大幅提升。

台南市長期推動的綠能環保理念，也結合在停車場上，包括建置太陽能光電頂棚，遮蔭擋雨還可蓄電及改善夜間照明；因應電動車逐漸普及，也建置充電樁，目前已有170柱，預計在2025年，可擴充到659柱，進一步提升停車格的服務功能。

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