蔡培慧自曝民調差許淑華10%　點名「南投縣有黑道賄選壓力」

▲民進黨在台中舉辦「翻轉中台灣」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台中報導

南投縣長選舉倒數52天，民進黨南投縣長參選人蔡培慧5日公開表示，她與國民黨南投縣長參選人許淑華的民調差距在10％以內，但南投縣面臨賄選、黑道威嚇支持者的壓力，一定要盡力查賄、壓抑黑道的囂張，否則長期以來賄選的影響力會差3到7個百分點。

民進黨今天移師台中舉辦行動中常會，並舉行「翻轉中台灣」記者會，身兼黨主席的總統蔡英文為黨籍參選人蔡其昌、黃秀芳、徐定禎、蔡培慧站台，強力拉抬聲勢。

蔡培慧今天下午在記者會表示，南投長期以來是藍大於綠的區域，如果不好好經營，是不可能改變的，她盼讓外界看到南投的美好，建立城鄉共好的基礎。她說，根據中央黨部民調，自己與許淑華的民調差距拉的非常近，差距在10％內，而許淑華最近被其競選團隊強力攻擊，包括護航砂石業者、拆除運動公園、為了許家招待所發包不適當的工程等「黑金」連結，相信南投縣民會覺醒。

不過，蔡培慧也說，「可是，我們有賄選的壓力，我們有黑道威嚇支持者的壓力」，拜託總統和所有中常委，一定要使盡辦法來查賄、壓抑黑道的囂張，要不然長期以來賄選的影響力是3到7個百分點。

此外，針對許淑華遭蔡培慧競選團隊踢爆黑歷史，根據法院判決書，許曾任草屯香港理容院廣場的會計，且同時是投資150萬元的股東，民進黨發言人謝子涵表示，呼籲許淑華說明過去是否為八大行業的股東？國民黨籍的南投縣長，前有因111件貪污案被判刑450年的李朝卿，現有為家族濫用人事、財產來源不明，並為特定產業護航的林明溱，未來南投縣民不要再有一位有諸多爭議的縣長，請許淑華出面說明勿再閃躲。

謝子涵指出，許淑華的黑歷史層出不窮，在公開資料中都查詢得到，包括先前是否護航特定砂石業者？為何將3千多坪的運動公園改建為議會大樓？在選前急拆涉有恐嚇取財等暴力事件招待所的自肥工程？以及佔用國有地問題等，至今許淑華的態度仍在閃躲、避重就輕，許淑華參選迄今，面對自己過去的爭議都不願直接回應，面對南投的未來願景，更是提不出有創建性的發展政策，民進黨呼籲許淑華應對南投縣民負責，公開說清楚講明白。