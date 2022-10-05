【廣編】貓控必收！吸睛萌貓禮盒　開賣即爆單的昭和風日法系糕點

▲「Mofu Mofu 魔呼株式会社」主打精緻日法系糕點，以及結合貓咪插畫的日式昭和復古包裝。



圖、文／魔呼株式会社提供

近日甜食界竄出一個讓愛貓者們眼睛一亮的點心品牌「Mofu Mofu 魔呼株式会社」！主打精緻日法系糕點，以及結合貓咪插畫的日式昭和復古包裝，目前暢銷到每月爆單，最快也得等上半個月！

Mofu Mofu 魔呼株式会社（以下簡稱魔呼）的品牌源自日文「モフモフ」（音譯：Mofu Mofu）是形容貓毛「蓬鬆柔軟」之意。創辦人希望能透過蓬鬆的糕餅，如同蓬鬆的貓毛一樣，帶給人們幸福感！

魔呼的甜點皆為旅日甜點師手工製作，耗時數月研發出符合台灣人喜好的口味，在原料使用上也精選日本麵粉、法芙娜可可粉等。

其中最受好評的紅牌單品「奶油夾心餅」，以酥香厚實的餅乾殼，夾入滑順香醇的風味奶油。另一大亮點，則是一盒裝有7種口味的「彩虹風味磅蛋糕」，6款人氣甜口味＋1款鹹味磅蛋糕，每一塊都能吃到不一樣的驚喜。

作為日常嘴饞時刻的救星，還有獨立包裝的餅乾：充滿奶油香氣的布列塔尼酥餅、酸酸甜甜的少女檸檬糖霜餅、香氣十足的焦糖杏仁餅以及14種口味的綜合餅乾禮盒。

目前魔呼糕點僅提供官網預購的方式，提貨方式以宅配或台北工作室自取為主，「Mofu Mofu 魔呼株式会社」官網：https://www.mofumofu.tw/