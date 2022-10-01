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男子施打毒品昏睡駕駛座　手握針筒被警查獲

▲48歲許姓駕駛剛施用完毒品而昏睡，手中還拿著針筒，台南市學甲警分局督察組長王啟仁發現通報警力支援查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲48歲許姓駕駛剛施用完毒品而昏睡，手中還拿著針筒，台南市學甲警分局督察組長王啟仁發現通報警力支援查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲警分局督察組長王啟仁，9月30日上午7時30分許，於上班途中，發現一自小客車前擋風玻璃破裂，且車窗均未關閉甚為可疑，前往查看，發現駕駛昏睡於駕駛座，手中持有針筒，立即通知現場警力前往處理，發現48歲許姓駕駛剛施用完毒品而昏睡。

▲48歲許姓駕駛剛施用完毒品而昏睡，手中還拿著針筒，台南市學甲警分局督察組長王啟仁發現通報警力支援查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲警分局督察組長王啟仁，之前曾歷任刑事小隊長、副隊長、所長及偵查隊長，憑藉其專才及對事件的敏感性，雖現已調任督察職務，仍對周遭各項事物保持警覺，以身作則，提醒員警注意安全；這次發現路旁可疑車輛，即前往勘查，並立即呼叫支援警力到場協處，查獲48歲許姓犯嫌涉嫌吸食毒品，且盤查過程中，犯嫌為避免遭警查獲，將針筒及毒品試圖丟棄於一旁草叢，惟其舉動均為警察一覽無遺，馬上他逮捕，全案依毒品罪嫌送辦。

▲48歲許姓駕駛剛施用完毒品而昏睡，手中還拿著針筒，台南市學甲警分局督察組長王啟仁發現通報警力支援查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲警分局分局長蔡宗昌表示，吸食毒品上癮者往往喪失工作能力，在家產耗盡後，即使十分貧困，仍無法阻止他們強烈的施毒行為，為了籌措金錢來購買毒品，他們可能進行竊盜、搶劫、強盜…等各項犯罪行為，將衍生其他犯罪，民眾如發現有人吸食、販賣毒品，請即向警察機關檢舉，警察機關將深入查緝，共同維護社會治安。

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