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「舀馬桶水當尿」竟驗出嗎啡　傻眼男被白關45天獲賠金額曝

▲桃園市毛姓男子今年2月間因龜山警方持檢方核發驗尿許可要求強制採尿，毛男竟怒嗆「敢動我一下，我就砍你」威脅，毛父也出手勒住員警手部與頸部阻止。（示意圖／取自免費圖庫pixbay，與本新聞無關）

▲雲林一毒品前科犯在尿檢時，舀馬統水充當尿液，竟被驗出毒品陽性反應，白白被關45天。（示意圖／取自免費圖庫pixbay）

記者郭玗潔／雲林報導

雲林一曾姓男子到警局尿檢，結果2次都驗出嗎啡陽性反應，曾男又拒絕到案，被警方逮捕後裁定羈押，共關了45天。事後曾男喊冤，2次尿檢他都是舀馬統水充當尿液，卻莫名被驗出毒品反應，因警方疏失害他白白被關，認為每關一天應獲賠5千元，共求償22萬5千元，司法院刑事補償法庭審理，認為曾男自己在尿檢上造假也有責任，只同意補償他每日2千元，共9萬元補償金定讞。

判決書指出，曾男因有毒品前科，於2019年7月、12月2度到警局驗尿，因為檢驗結果均呈嗎啡陽性反應，曾男又拒不到案而被通緝，經警方逮捕，依尿檢認為曾男嫌疑重大，又有逃亡風險，裁定羈押關了45天。

後來在審理期間，檢方將尿液送入刑事局檢驗，發現曾男第一次尿檢驗不出DNA，另一次尿檢驗出的DNA則與曾男不符合，才於2020年11月撤回起訴。

曾男獲釋後提告，稱當時由女友陪同到警局驗尿，因不滿警察經常要求他尿檢，才故意舀馬桶內的水充當尿液，竟莫名被驗出陽性反應，讓他嚇到不敢到法院開庭。他認為他被白關45天，不只喪失尊嚴、時間，人生計畫也都被打亂，每關一天應獲賠5千元，共求償22萬5千元。

司法院刑事補償法庭審理後，認為曾男在驗尿過程中造假，導致法院憑尿檢報告認定他有犯罪嫌疑，曾男自己也有責任，只判他可獲得每日2千元的賠償金，共獲賠9萬元，全案定讞。

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