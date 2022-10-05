快訊／小S曾代言！「iROO」繽紛衣防曬造假　劉本謙300萬交保

▲iROO去年推出的新品繽紛衣遭人檢舉標示不實。（圖／翻攝官網）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

台灣知名女裝品牌「iROO」遭人檢舉，其公司所生產的「繽紛衣」號稱防曬係數達UPF50+，但實際上根本沒有，質疑數據造假、侵害消費者權益。台北地檢署獲報後昨(4日)指揮調查局北部機動站前往負責人劉本謙公司與居所搜索，經漏夜偵訊，檢方認為劉姓負責人涉犯《刑法》加重詐欺罪，今(5日)凌晨諭令300萬元交保候傳。

「iROO」為台灣輕奢女裝第一品牌，於1999年成立，由負責人劉本謙一手打造，自組專業設計團隊演繹美學風格，公司更請來藝人小S代言，在台灣打響知名度；然而iROO去年乘著防疫順風車所生產的新品「繽紛衣」標榜能夠防風、防沫，不僅透氣舒適，更能「有感防曬」，防曬係數達到UPF50+，能夠隨時抗黑。但檢舉人指出，該衣防曬係數根本就不到50，明顯標示不實，造成消費者權益受損。

▲繽紛衣標示能夠防風防沫、更能有感防曬。（圖／翻攝官網）

台北地檢署獲報後，與調查局北機站共同合作展開偵查，發現iROO不僅有商品標示不實之嫌，先前公司增資時還涉嫌驗資不實，遂於昨(4日)發動搜索，約談公司負責人劉本謙、劉姓股東、以及李姓設計師到案。

經檢方漏夜偵訊後，認為劉本謙涉犯《刑法》加重詐欺罪、以及《公司法》等，今凌晨諭令300萬元交保；而劉姓股東諭令10萬交保，李姓設計師則無保請回。目前全案正進一步調查中。

▼藝人小S過去曾多次與iROO合作。（圖／資料照）