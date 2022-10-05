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公衛學者喊話「有條件解除口罩令」　未來僅3場合仍要戴罩

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲陳秀熙提出「類地方流行」模式。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／台北報導

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙指出，今年10月至明年2月是冬季呼吸道傳染病期，這4個月期間，是台灣從疫情大流行走向地方流行的轉型期，也就是所謂的「類地方流行」。應針對疫情監測模式、隔離及藥物措施以及口罩令等做檢討，才能達成防疫與常態生活雙贏。

陳秀熙表示，類地方流行模式，包括4個重要面向。首先是疫情監視策略改變，從感染確診個案，轉為中重症及死亡監視，如此才不會迷失於「一直以確診個案多寡，來做為疫情是否升溫」的論述。

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第二則是疫苗及抗病毒藥物。陳秀熙指出，冬季流感期即將來臨，加上國內目情仍籠罩在BA.5流行中，因此必須提高社區免疫保護力。建議開放18歲以上施打次世代疫苗追加劑，以及合併流感疫苗注射；並開放50歲以上及加強慢性病患者使用抗病毒藥物，來提高度過冬天時的保護力，「雖然感染保護力只有2個月，但這2個月才是黃金保護時期。」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲進入冬季流感傳染期的4個月，就是轉型成地方流行前的適應期。

第三則是實行精準隔離檢疫措施，此目標在於，利用精準居隔恢復健康照護及常態生活社會人力資源。輕症者依年齡、疫苗施打及抗病毒藥物使用情形進行精準居隔；密切接觸者居檢部分，有施打雙價次世代或第4劑疫苗者，可從0+7變成0+0；未施打追加劑者則從3+4變成0+7。

最後則是調整公衛防疫措施。陳秀熙直言，觀察西方國家趨勢及台灣現行規定，認為「口罩令有必要做檢討」，希望能解除公共場所、大眾運輸、大型集會場所以外的口罩令，鼓勵口罩自主政策，讓口罩從硬性管理轉為軟性管理。

陳秀熙表示，提出類地方模型模式，當然就有想達到的目標。包括讓新冠中重症、死亡率不超過流感及相關呼吸道大流行前，2019年的標準；以及恢復80%健康量能、60%返回新常態生活。

陳秀熙認為，實行上述4點才能從大流行轉到地方流行，「未來這4個月可能要走這方向，才能讓台灣在防疫及幸福生活方面達成雙贏。」

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