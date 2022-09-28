入境0+7將上路　台大公衛估：10月中台灣「已有條件0+0」

▲陳秀熙認為，10月中台灣就有條件「入境檢疫0+0」。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心預定10/13起實施0+7入境檢疫措施，換言之，民眾將不必再隔離。公衛學者指出，目前台灣處於轉型、適應階段，除隔離政策應有所改變外，10月中也應從0+7改為「0+0」，轉為一般傳染病的境外監測。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙指出，台灣正從大流行疫情走向地方流行，在中間「解封前適應期」階段，應考慮將疫情監測模式轉型為「中重症、死亡監視」，脆弱族群施打次世代疫苗，並有效快篩、配合早期抗病毒投藥。

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醫療照護量能方面，需做好供需評估，包括病床及ICU配置，確保醫療照護能力充足，建議解除無症狀接觸者檢疫隔離措施 ，恢復足夠的醫護人力。

陳秀熙也提到，當BA.5流行趨緩、中重症、醫療量能都控制得宜時，入境檢疫措施便可考慮再從0+7，改至0+0的一般傳染病境外監測模式，「我認為，台灣在10月中就有條件。」

到了12月就要為社會解封適應做準備。陳秀熙建議，應降低「大流行」恐懼為「流感化」心理適應，並轉型為地方流行監視模型。「在觀察今年冬季流感的期間，若能做好流行轉型，整個社會解封的適應，當然就可以期待。」

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