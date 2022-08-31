研究：Omicron「長新冠可能性較低」少約74%　Alpha恐性慾降低

▲公衛學者指出，Omicron發生長新冠的可能性較低。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／台北報導

長新冠問題受矚，不過每個病毒株引發後遺症的風險並不相同。公衛學者指出，感染Omicron所引起的長新冠機率，比Delta時期少約74%～90%，對於台灣這種主要流行Omicron的國家而言，威脅性較小。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙率領團隊分析新冠疫情，他表示，許多研究皆顯示，感染Omicron得到長新冠的比例，明顯比其他病毒株低，持續時間也較短。他認為，這是一個好消息，恢復新常態生活時比較不會造成憂慮。

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陳秀熙也提到，施打兩劑以上疫苗，有效保護長新冠風險49%～84%，呼籲脆弱族群要盡速施打追加劑。

另一團隊成員林庭瑀則補充，病毒一直變，所帶來的症狀及比例也不盡相同，並非每種病毒引發的長新冠都有「腦霧、落髮」等。

像原始武漢病毒株引發長新冠症，如焦慮、呼吸異常、肌肉痠痛或任一症狀的比例為57%；其中以焦慮、呼吸異常、腹痛及疲勞為主要症狀；3～6個月內仍產生任一症狀的比例亦達37%。

▲Omicron發生長新冠的可能性較低、持續時間也較短。

Alpha病毒的長新冠症狀相對五花八門，12週後所引發的症狀包括畏光、肌肉抽搐、性慾降低、射精困難、落髮；以及疲倦、呼吸困難、冷熱感交替、胸痛等。林庭瑀表示，這代表生物機轉有一定複雜性。

英國研究也發現，確診Omicron發生長新冠的風險，比Delta還低，約少74%；日本研究也指出，感染Omicron發生長新冠的比率為5.6%，相較於感染非Omicrom（55.6%），盛行率降低90%，且Omicron長新冠持續時間也較短。

不過林庭瑀表示，日本研究納入人少較少，仍需大型研究佐證實證結果。但就目前得到的結果而言，Omicron除了輕症化外，長新冠發生可能性也較低，對台灣這種主要流行Omicron的國家來說，威脅比較小。

另一團隊成員黃聖雯根據美國史丹佛大學研究指出，Delta病毒流行期間，長新冠患者較容易出現疲勞、腦霧、睡眠品質差、嗜睡等症狀，持續時間平均為285.5天。