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禦流感安南醫院院長捲袖開打　肺炎鏈球菌疫苗同等重要及早接種

▲台南市立安南醫院林聖哲院長率先捲袖開打，呼籲高危險族群及早接種疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院林聖哲院長率先捲袖開打，呼籲高危險族群及早接種疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序入秋，早晚溫差已有明顯感受，疾病管制署宣布10月1日起公費流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗開打，兩項疫苗可同時接種，建議右手施打肺炎鏈球菌疫苗，左手接種流感疫苗，獲得雙重保護。

為呼籲及早接種疫苗，安南醫院由院長林聖哲率一級主管捲袖開打，提醒民眾及早接種、及早獲得保護力。

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▲台南市立安南醫院林聖哲院長率先捲袖開打，呼籲高危險族群及早接種疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

疾管署分析，近4週流感在社區監測有升溫的趨勢，不得不提防流感季是否已提早報到；秋冬是流感疫情流行期，加上流感和COVID-19症狀相似，皆會出現發燒及呼吸道症狀，目前仍處於COVID-19本土疫情高原期，若有流感疫情會加重醫療負擔。林聖哲院長呼籲符合資格民眾盡快安排接種流感疫苗以增加保護力、降低呼吸道感染及併發重症的風險，尤其是65歲以上長者、幼兒、慢性病患者及重大傷病者都是高危險族群。

▲台南市立安南醫院林聖哲院長率先捲袖開打，呼籲高危險族群及早接種疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南醫院家醫科陳泓毓醫師提醒大家，流行性感冒除會有一般感冒常見之症狀如咳嗽流鼻水外，還會有發高燒、嗜睡和全身肌肉痠痛等較嚴重之臨床表現，而且有一定百分比的朋友還會引發併發症而住院，因此大家在入秋後對生活上周遭感冒的人如有感冒症狀就要更加提高警覺。

陳泓毓醫師說，預防流感除了戴口罩勤洗手外，最有效的方式還是施打流感疫苗。由於接種疫苗後至少需2週才會產生保護力，因此及早施打非常重要。如未符合公費條件的朋友若想施打預防流感，亦可至醫療機構經醫師評估可後施打。

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