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快訊／諾貝爾化學獎公佈！3位學者獲殊榮

記者羅翊宬／綜合報導

2022年諾貝爾化學獎於台灣時間5日下午5時45分揭曉，美國化學家貝爾托西 (Carolyn R. Bertozzi)、丹麥學者梅爾達爾（Morten Meldal）、美國化學家夏普萊斯（K. Barry Sharpless）獲得該項殊榮，表彰他們在點擊化學、生物正交化學等領域上具有卓越成就。儘管來自台灣的前中研院院長翁啟惠先前被認為有機會得獎，卻還是沒有得到該獎項。

貝爾托西33歲時就獲得了麥克阿瑟天才（MacArthur Fellows Program）獎，同時也是首位獲得勒梅爾森-麻省理工學院獎（Lemelson-MIT）的女性。

貝爾托西將點擊化學提升到了一個新的維度，並開始在生物體中使用它。她的生物正交反應不會破壞細胞的正常化學反應。

其中，夏普萊斯曾於2001年獲得諾貝爾化學獎，成為史上第5位獲得兩項諾貝爾獎的人。夏普萊斯和梅爾達爾為化學的功能形式（點擊化學）奠定了基礎，其中分子構建單元快速有效地結合在一起。另外，夏普萊斯任職於斯克里斯普研究院，曾是翁啟惠的同事。這間世界第一等的研究機構，去年也有諾貝爾獎得主。

▲▼夏普萊斯曾於2001年首度獲得諾貝爾化學獎。（圖／翻攝自推特）

▲夏普萊斯曾於2001年首度獲得諾貝爾化學獎。（圖／翻攝自推特）

諾貝爾化學委員會主席奧維斯特（Johan Åqvist）表示，今年的化學獎不是處理過於復雜的問題，而是處理簡單易行的問題，甚至可以通過直接的途徑構建功能分子。本屆諾貝爾化學獎表彰他們在點擊化學、生物正交化學等領域上具有卓越成就。

諾貝爾化學獎表彰這3名化學家簡化困難的過程。點擊化學（Click chemistry）和生物正交（Bioorthogonal）反應將化學帶入功能主義時代，點擊化學被用於藥物開發，繪製DNA及創造更適合其用途的材料，研究人員則利用生物正交反應改善癌症標靶藥物。

此前奪獎呼聲很高的翁啟惠在醣分子研究耗費30年青春，為的就是能夠為治療阿茲海默症、癌症等目前難以克服的疾病帶來解方，他成功開發全新合成方法與工具研究，逐步解開醣分子在生物體內運作機制，改變了全球醣化學、醣生物學的面貌。

►諾貝爾化學獎預測！前中研院長翁啟惠呼聲高 搶先預測5大熱門人選

2022年諾貝爾獎頒獎時間（台灣時間）

10/6（四）19：00 文學獎
10/7（五）17：00 和平獎
10/10（一）17：45 經濟學獎

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