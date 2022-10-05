阿伯穿越馬路「離奇衝出」遭撞飛！搶救12小時不治　驚悚瞬間曝光

記者閔文昱／綜合報導

台北市萬華區桂林路3日下午發生一起死亡車禍，一名85歲施姓老翁在穿越馬路時未走斑馬線，導致39歲董姓機車騎士因視線死角來不及閃避，迎面撞上，事後施姓老翁雖被緊急送醫，但仍因病況惡化，於4日凌晨宣告不治。詳細事故原因、肇事責任歸屬，警方正進一步調查釐清。

據了解，施姓老翁3日下午4時許在穿越桂林路時，未行走斑馬線，並在雙黃線處加速往對面人行道跑去，但卻未注意到右側剛好有機車經過，導至騎士閃避將他撞飛，當場倒地不起。警消獲報後立即前往現場，發現施翁全身雖多處擦挫傷，但仍有意識，趕緊將他送往台大醫院救治，騎士則手腳擦傷未送醫。

▲一名老翁未走斑馬線快速通過桂林路，不幸與機車發生碰撞。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

然而，施翁送醫後病況卻急轉直下，經搶救後還是於4日凌晨4時許遭院方宣告不治。董姓騎士表示，當時看到有人從左側衝出，他雖有緊急煞車閃避，但因距離太近仍發生碰撞，警方事後追查雙方酒測值均為0，詳細肇事原因還有待警方釐清。

畫面曝光後，也被網友轉發至轉發各大社團，不少人紛紛表示，「靈異影片嗎？從哪來跑出來的？」、「看不懂為什麼這樣衝，斑馬線就在不遠處而已」、「我每時每刻騎車在路上腦袋模擬的狀況」，另外也有網友為騎士喊冤，「機車騎士也太倒霉了」、「騎士真衰」、「這樣誰閃得掉」、「咦...明明就是他去撞機車啊」。

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