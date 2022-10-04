萬華男「通緝身分曝」爬窗想逃墜樓亡　女友全程目擊崩潰

▲男子確認自己被通緝後，竟企圖想爬窗逃逸卻不慎墜落亡。（圖／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

記者邱中岳／台北報導

萬華分局西門町派出所警員4日上午在漢口街、昆明街口發現1名男子形跡可疑，立刻上前盤查身分，男子佯稱沒帶證件，警員立即跟他返家確認，男子在屋內與女友講完話後，竟從窗戶墜落，送醫搶救後仍宣告不治。

警方調查，30歲的丁姓男子上午8時許行經萬華區漢口街、昆明街口，被警員攔下盤查，丁男表示沒帶證件，警員便隨他返回住處，當時警員在門口守候，丁男進入屋內與28歲郭姓女友講話。

▲郭姓女友目擊男友爬窗逃逸，但卻不慎墜落身亡。（圖／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

郭姓女友透露，當時不知道男友被通緝，男友進門後表示自己可能「卡到案件」，郭女當下替丁查詢通緝紀錄，確認遭到發布通緝後，丁男表示想要逃跑，於是爬上9樓窗戶企圖爬窗逃逸，卻不慎失足墜落。

目擊丁男墜樓的郭女當場泣不成聲，警方也將郭女帶回派出所偵訊。經確認，丁姓男子因涉及詐欺罪嫌，遭判決3年有期徒刑，但因不想入監執行，所以帶著女友亡命天涯，沒想到因企圖逃逸卻不慎失足墜樓身亡。

據了解，郭女與墜樓的丁男才剛搬到萬華案發地點的套房不久，目前仍待業中，沒想到丁男被警員盤查、返家拿證件後就墜樓；警方將透過郭女了解丁男墜樓原因、以及在房間說了什麼，進一步釐清案情。