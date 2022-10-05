Mizuno史上首創碳抵銷鞋款　慢跑鞋「WAVE NEO COLLECTION」正式上市

圖、文／台灣美津濃提供

Mizuno首創可抵銷商品生命週期（從原物料採購～製造～運送・銷售～使用～廢棄）中排放CO₂（排放量補償）的慢跑鞋「WAVE NEO COLLECTION」，9月15日在日本全國美津濃商品銷售門市隆重上市，全球亦同步上市。

Mizuno為建構永續發展社會，以實現「2050年碳中和」為目標。相關對策之一，就是保留過去開發出可用於全馬的競技型慢跑鞋機能，並以降低環境負載為目標，研發出「WAVE NEO COLLECTION」的「WAVE NEO WIND」、「WAVE NEO ULTRA」鞋款。這些鞋款因原物料採用再生聚酯纖維及植物萃取材料等環保素材，可減少CO₂排放量，鞋面網布材質無染色，可保全水資源，降低環境負載。

再者，為了吸收這些鞋款商品生命週期中排放出的CO₂，Mizuno與美國National Forest Foundation（國家森林基金會）合作，在美國的喬治亞洲查克托哈奇，自2022年1月至2月間，種植了約10萬株長葉松，這些樹木在今後長達近90年的歲月中，將不斷吸收大氣中的CO₂。

本季全球同步上市的「WAVE NEO COLLECTION」商品生命週期中排放出的CO₂量，透過植樹活動吸收CO₂量來抵銷，就成為Mizuno史上首款CO₂碳抵銷商品。上市後1年內，全球銷售目標5萬雙，Mizuno為實現永續發展社會，將不斷挑戰，守護可永久盡情運動的豐饒地球環境，以傳承至世世代代。

「WAVE NEO COLLECTION」來自於美津濃為「實現2050年 碳中和」，基於「持續降低環境負載，同時推出競技運動品牌引以為傲的高機能慢跑鞋」的強烈使命感。採用再生聚酯纖維及含藻類在內的植物翠取原料等低環境負載素材，與使用一般材料情況相比，鞋面及鞋底原物料的CO₂排放量，「WAVE NEO WIND」減少約20％、「WAVE NEO ULTRA」減少約10％。

再加上採用無染色編織鞋面材料，「WAVE NEO COLLECTION」就成為Mizuno慢跑鞋史上降低環境負載幅度最大的環保鞋款。

關於「WAVE NEO WIND」

「WAVE NEO WIND」的目標族群，鎖定對高度關注環保問題、且在慢跑時追求推進力跑感的入門至高階跑友。鞋款採用可兼具避震性及安定性的Mizuno主軸機能「Mizuno Wave」，以及Mizuno獨家開發的高回彈中底素材「MIZUNO ENERZY」。此外，大底採用輕量且高抓地力的「G3大底」，追求高避震性、反彈性及輕量性。鞋底採用的「Wave Plate（波浪片）」使用的Pebax® Rnew®是以蓖麻油為原料的植物萃取素材。

關於「WAVE NEO ULTRA」

「WAVE NEO ULTRA」的目標族群，鎖定對高度關注環保問題、且慢跑時喜好柔軟跑感的入門到中階跑友。採用Mizuno主軸機能「Mizuno Wave」，大底則採用輕量且高抓地力的「G3大底」。中底部首度採用將Mizuno獨家開發高回彈中底素材「MIZUNO ENERZY」3種類型的組合，且腳跟處鞋底厚度達39㎜，追求前所未有的避震性。

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https://products.mizuno.tw/detail/J1GC2278/

https://products.mizuno.tw/detail/J1GC2234/