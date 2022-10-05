　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Mizuno史上首創碳抵銷鞋款　慢跑鞋「WAVE NEO COLLECTION」正式上市

Mizuno史上首創碳抵銷鞋款（圖／台灣美津濃提供）

圖、文／台灣美津濃提供

Mizuno首創可抵銷商品生命週期（從原物料採購～製造～運送・銷售～使用～廢棄）中排放CO₂（排放量補償）的慢跑鞋「WAVE NEO COLLECTION」，9月15日在日本全國美津濃商品銷售門市隆重上市，全球亦同步上市。

Mizuno為建構永續發展社會，以實現「2050年碳中和」為目標。相關對策之一，就是保留過去開發出可用於全馬的競技型慢跑鞋機能，並以降低環境負載為目標，研發出「WAVE NEO COLLECTION」的「WAVE NEO WIND」、「WAVE NEO ULTRA」鞋款。這些鞋款因原物料採用再生聚酯纖維及植物萃取材料等環保素材，可減少CO₂排放量，鞋面網布材質無染色，可保全水資源，降低環境負載。

再者，為了吸收這些鞋款商品生命週期中排放出的CO₂，Mizuno與美國National Forest Foundation（國家森林基金會）合作，在美國的喬治亞洲查克托哈奇，自2022年1月至2月間，種植了約10萬株長葉松，這些樹木在今後長達近90年的歲月中，將不斷吸收大氣中的CO₂。

本季全球同步上市的「WAVE NEO COLLECTION」商品生命週期中排放出的CO₂量，透過植樹活動吸收CO₂量來抵銷，就成為Mizuno史上首款CO₂碳抵銷商品。上市後1年內，全球銷售目標5萬雙，Mizuno為實現永續發展社會，將不斷挑戰，守護可永久盡情運動的豐饒地球環境，以傳承至世世代代。

「WAVE NEO COLLECTION」來自於美津濃為「實現2050年 碳中和」，基於「持續降低環境負載，同時推出競技運動品牌引以為傲的高機能慢跑鞋」的強烈使命感。採用再生聚酯纖維及含藻類在內的植物翠取原料等低環境負載素材，與使用一般材料情況相比，鞋面及鞋底原物料的CO₂排放量，「WAVE NEO WIND」減少約20％、「WAVE NEO ULTRA」減少約10％。

再加上採用無染色編織鞋面材料，「WAVE NEO COLLECTION」就成為Mizuno慢跑鞋史上降低環境負載幅度最大的環保鞋款。

Mizuno史上首創碳抵銷鞋款（圖／台灣美津濃提供）

關於「WAVE NEO WIND」
「WAVE NEO WIND」的目標族群，鎖定對高度關注環保問題、且在慢跑時追求推進力跑感的入門至高階跑友。鞋款採用可兼具避震性及安定性的Mizuno主軸機能「Mizuno Wave」，以及Mizuno獨家開發的高回彈中底素材「MIZUNO ENERZY」。此外，大底採用輕量且高抓地力的「G3大底」，追求高避震性、反彈性及輕量性。鞋底採用的「Wave Plate（波浪片）」使用的Pebax® Rnew®是以蓖麻油為原料的植物萃取素材。

Mizuno史上首創碳抵銷鞋款（圖／台灣美津濃提供）

關於「WAVE NEO ULTRA」
「WAVE NEO ULTRA」的目標族群，鎖定對高度關注環保問題、且慢跑時喜好柔軟跑感的入門到中階跑友。採用Mizuno主軸機能「Mizuno Wave」，大底則採用輕量且高抓地力的「G3大底」。中底部首度採用將Mizuno獨家開發高回彈中底素材「MIZUNO ENERZY」3種類型的組合，且腳跟處鞋底厚度達39㎜，追求前所未有的避震性。　　　　

詳細內容看這裡
https://products.mizuno.tw/detail/J1GC2278/
 https://products.mizuno.tw/detail/J1GC2234/

ET快訊
快訊／國防部長：已調整共軍「第一擊」定義！　飛入領空必反制
彰化「吃人行道」違建火速拆了！　前後對比照曝光
快訊／喜馬拉雅山大雪崩！41人登山隊被活埋已10死　多人下落
快訊／夏克立崩潰又砲黃嘉千！　親揭「不回台真相」
要退場私立高中職可能更多！　超過20間學校
南韓射彈嗆北韓卻「掉回基地」　大爆炸畫面曝！居民驚：開戰了？
快訊／柯文哲聞防疫成績大嗆「去死吧」　陳時中反擊了
錢薇娟錄《全明星》發飆大罵！　「愈來愈難帶」發火內幕曝
快訊／高向鵬離世！腦缺氧4個月一度好轉　能睜眼無法說話

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

雙十小確幸！超商「大杯美式26元、拿鐵34元」　零食飲料最低5折

Mizuno史上首創碳抵銷鞋款　慢跑鞋「WAVE NEO COLLECTION」正式上市

2022世足賽來了！中華電信獨家即時轉播　VIP獨享東森購物好康

【廣編】大摩築光大師No.1　攜手大師隈研吾再創高峰

驚！萬聖節限定「眼球比薩」來了　芝麻湯圓尬蒜頭雞太獵奇

只要68元！超商「哈根達斯雪糕、迷你杯」下殺5.9折　新口味一次吃

【廣編】妙而舒X幾米「大吸收量、大版型、大擁抱」　寶貝怎麼睡都大丈夫

抗痘神物太好用！廠商低調限買三支　竟引爆囤貨潮！

高雄消費地圖重新洗牌！義享週年慶「回饋最高18%」會員再爽抽「聯合航空」遊美機票

睽違4年！麥當勞「洋蔥圈」悄悄回歸　網激推「1吃法」超解膩

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

雙十小確幸！超商「大杯美式26元、拿鐵34元」　零食飲料最低5折

Mizuno史上首創碳抵銷鞋款　慢跑鞋「WAVE NEO COLLECTION」正式上市

2022世足賽來了！中華電信獨家即時轉播　VIP獨享東森購物好康

【廣編】大摩築光大師No.1　攜手大師隈研吾再創高峰

驚！萬聖節限定「眼球比薩」來了　芝麻湯圓尬蒜頭雞太獵奇

只要68元！超商「哈根達斯雪糕、迷你杯」下殺5.9折　新口味一次吃

【廣編】妙而舒X幾米「大吸收量、大版型、大擁抱」　寶貝怎麼睡都大丈夫

抗痘神物太好用！廠商低調限買三支　竟引爆囤貨潮！

高雄消費地圖重新洗牌！義享週年慶「回饋最高18%」會員再爽抽「聯合航空」遊美機票

睽違4年！麥當勞「洋蔥圈」悄悄回歸　網激推「1吃法」超解膩

雙十小確幸！超商「大杯美式26元、拿鐵34元」　零食飲料最低5折

天母狼醫強拉女工讀生手摸下體　噁喊：好想把妳脫光...下場出爐

影／差一點就完美！小改款Nissan Kicks試駕體驗　安全有感進化

快訊／女子突墜落板橋光復橋　小貨車駕駛嚇壞報警…無呼吸送醫

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！　撐拐杖腳傷硬撐全被拍

新冠輕症削弱心肺耐力及肌力　物理治療師示範有效居家復健運動

快訊／修正共軍「第一擊」定義！　邱國正：只要航空器飛入領空必反制

轎車迴轉按喇叭示警　機車騎士不爽！蛇行阻擋還嗆聲

陳時中自評90分！柯文哲轟「去死」　蔣萬安加碼：真的自我感覺良好

「舀馬桶水當尿」竟驗出嗎啡　傻眼男被白關45天獲賠金額曝

2歲弟拿玩具箱狂砸電視　越丟越起勁→黑頻畫面

消費熱門新聞

麥當勞「洋蔥圈」睽違4年悄回歸！

超商雙十「美式買10送10、拿鐵37元」

iPhone 14殺到只要5折　必搶時段快記下

好市多獨家上市「艾惟諾1公升裝燕麥保濕乳」

全聯社團2022必買清單出爐！

速食店「薯餅免費送」爽吃27天

超商連假限定喝美式、拿鐵買2送2

每月1號小確幸！超商「咖啡買7送7」

超商限時3天大杯美式下殺28元喝

盛竹如測字算出巨珍稀黑魂之酒來襲

10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」

Mizuno史上首創碳抵銷鞋款上市

超商中杯拿鐵買3送3今天限時搶

美式賣場「搬長」必看隱藏版買法

更多熱門

相關新聞

蝦皮店到店門市發展環保循環包裝

蝦皮店到店門市發展環保循環包裝

近年來企業發展ESG以符合環保永續目標已成為消費者選擇服務平台的重要指標，知名電商蝦皮購物今推出「蝦皮店到店循環包裝」新模式服務。消費者只要於蝦皮超市、蝦皮直送購買特定品類商品，於結帳時勾選蝦皮店到店循環包裝選項，到店取貨時即可將環保包裝進行現場回收，再以自備環保袋攜帶商品回家，藉此達到100%的環保循環包裝回收率，至今全台共有超過700間蝦皮店到店直營門市支援循環包裝使用，上線半年至今總計已省下超過7萬公斤碳排。

Honda公布電動機車計畫

Honda公布電動機車計畫

BMW集團開發「純素內裝」降碳排

BMW集團開發「純素內裝」降碳排

中鋼攜手成大力拚碳中和　負碳科技氫能冶金共研中心今成立

中鋼攜手成大力拚碳中和　負碳科技氫能冶金共研中心今成立

東元參展漢諾威工業展　3款電動車動力系統、碳中和解決方案亮相

東元參展漢諾威工業展　3款電動車動力系統、碳中和解決方案亮相

關鍵字：

Mizuno美津濃慢跑鞋WAVE NEO COLLECTION碳抵銷碳中和環保永續

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王心凌回台灣了！姊妹私下聚會照曝

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

1歲女寶一直哭鬧…送醫查出癌末腦已遭侵蝕

惡龍張錫銘今出庭　假釋遭拒18次

台中IKEA「有空中花園」　超狂視角歪樓：低調炫富

世界賽聊天室狂刷阿薩斯龍語迷因

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面