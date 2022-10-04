女業務「擺爛13招」氣瘋同事！無敵血統老闆也沒轍　她嘆：要離職嗎

▲同事相處上有許多細節要注意。（示意圖，與本文無關／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

步入職場工作後，會遇見形形色色的人和事。有女網友發文抱怨，公司一名女業務會在上班時躲在辦公室吃早餐看電視，走路跌倒還會打電話向勞工局檢舉公司，甚至會在老闆交辦事項時直接爽快拒絕，讓她相當無言，洋洋灑灑列出13大罪狀，但公司同仁卻都敢怒不敢言，因為女業務就是「老闆的女兒」。

一名女網友在Dcard發文感嘆「不知道大家有沒有遇過一種同事」，並列出這名同事曾做過的13項誇張事跡，其中包括：

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1. 大家在上班了，她還在辦公室吃早餐看電視。

2. 職位是業務，結果都待在辦公室管東管西。

3. 在公司走不該走的地方跌倒，打電話叫勞工局來檢舉。

4. 老闆叫她做事，爽快拒絕，做自己。

5. 每天嘴裡喊著：「喔！我超忙的！我好忙！快忙死了」，結果經過辦公室看她坐在裡面吹冷氣，或是在看電視吃東西，曾經還有同事跟她去跑業務，看到她在橋下睡了2個小時，她的午休是無止盡的！

6. 在外面受到客人的氣，回公司飆罵所有人。

7. 不會開發票硬要自己開，然後害公司被國稅局罰錢。

8. 覺得全世界的人都對不起她，她很委屈，所以就會到處去吵，要糖吃。

9. 全公司沒有一個人不討厭她，提到她就會有一堆人一起衝過來一起罵她。

10. 做的每個決定都在幫公司賠錢，但還是繼續做。

11. 自己做錯事不道歉，別人做錯事就咄咄逼人要別人認錯。

12. 不懂裝懂第一名。

13. 愛亂買東西，所以沒錢去兼職打工，提早半小時就下班去打工。

▲職場上如何和同事之間拿捏互動距離是門學問。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO透露，這名女業務其實就是老闆的女兒，對方甚至還想爭家產想當老闆，「傳奇的事蹟可以演風水世家」。而女業務誇張的背景也讓她相當無奈，詢問網友「不知道有沒有人跟我一樣遇過這種同事啊，真的太不可思議，她以後真的當老闆我要離職嗎？」

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「怎麼感覺她在這裡工作是為了弄垮她爸的公司」、「現在就可以離職了」、「妳確定她不是來搞自己家的企業嗎」、「放心，待不到她當老闆就離職了」、「妳不用擔心要不要離職吧！因為這樣經營公司應該也撐不久」、「看下來，老闆比較衰，生到這種的」、「她當老闆公司也沒幾日好活了」。

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