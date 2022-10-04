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超糗跌倒「車頭燈劇烈晃動」　男同事1反應！妹子崩潰：很不舒服

胸部,乳房。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO抱怨，男同事直盯她胸前晃動過程，感到很不舒服。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「感覺被冒犯，不是很舒服！」一名女網友表示，最近一個不小心跌倒，導致她的車頭燈猛烈晃動一番，恰好有男同事迎面而來，而對方全程直視她胸前，讓原PO直呼非常不舒適。文章引發討論，一票網友安慰「生物反應，就跟大家看到下面大包或巨乳會無意識盯著一樣」；也有人認為「很變態欸！」

一名女網友在Dcard無奈透露，某天在辦公室不慎跌一個踉蹌，尤其當下前胸大力晃動，超糗的這一幕，好死不死被一位久仰的前輩全程目睹。更尷尬的是，前輩眼光都集中在原PO的胸部上，讓原PO崩潰哀號，「感覺被冒犯，不是很舒服...覺得傷心！」

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原PO也仔細描述當時情況，當時根本無地自容，「他視線就是侷限在胸部的範圍 而且不是瞄一眼，而是從要跌到，到往後靠，到整身站立好，全程都在看，感覺很不舒服。」

該文章曝光後，底下網友熱議，「我覺得就是下意識的反應啦...應該不會是刻意要冒犯你」、「生物反應，就跟大家看到下面大包或巨乳會無意識盯著一樣」、「感覺沒有尊重，很變態欸，如果是我被盯著胸部看也一定會不舒服」、「真的不大好欸」、「如果不是反串，我真的覺得妳應該想太多」、「被盯著胸部看確實滿噁的」、「如果是女生也可能看你胸部啊，畢竟正好在晃動的部分，別人眼神本來就可能不自覺飄過去，除非他平常就一直盯著看，不然你這樣想就真的有點太刁難別人了」。

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