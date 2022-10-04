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小心！牙周病會引發心血管疾病、高血壓等慢性疾病

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▲維持牙周健康，可降低慢性疾病風險。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

根據衛服部調查，台灣牙周病發生的年齡已明顯提早，甚至高達99.2%的成人擁有牙周問題，大多數民眾卻不自知。近來研究發現，牙周健康和多種慢性疾病呈現高度關聯，更可能導致糖尿病、腎臟病、心血管疾病，甚至阿茲海默症的發生或惡化。家庭牙醫學科專科醫師温明哲指出，維持牙周健康，可降低慢性疾病風險。想擁有健康生活品質，必須立即建立護齦習慣！

温明哲醫師提出，從牙周病到慢性疾病是循序漸進地發展，症狀可從以下標準檢視：初期有口臭、牙齦開始流血紅腫、牙齒易敏感，接著牙齒出現鬆動、齒縫變大、牙根暴露、如持續惡化恐導致慢性疾病。也因此，世界衛生組織WHO已將牙周病列為慢性疾病之一，不能輕視為口腔局部的小問題。

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▲平日建立起護齦習慣，可維持牙周健康。（圖／業者提供）

為牙周打好健康基礎，平日就要建立護齦習慣，搭配含有降低牙齦炎發生率的護齦牙膏，達到無齲齒、無痛感、牙齦呈正常粉色、無出血現象，且牙齦要緊密包覆牙根，才能算是健康的口腔環境。

對此，來自中化製藥專業研發團隊的專業口腔護理品牌百齡，針對國人口腔日常護理需求，新上市「護牙周到 超級護齦W牙膏」口氣清新配方，含有特殊成分尿囊素Allantoin及抗菌成分，能有效減少牙齦出血及牙齦炎發生率，含氟量達1300ppm，幫助琺瑯質再礦化、修護琺瑯質；同時添加硝酸鉀成份，幫助舒緩牙齒敏感不適。建議搭配百齡「護牙周到漱口水」使用，加強口腔清潔及牙周護理，為健康牙周打造堅強防線！

百齡「護牙周到 超級護齦W牙膏」口氣清新配方，9月份於全台全聯福利中心獨家上市，10月限時優惠中！

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▲正確的刷牙習慣，搭配「超級護齦W牙膏」，可為健康牙周打造堅強防線。（圖／業者提供）

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