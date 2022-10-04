古力彰還彰之助？　彰化蛋餃吉祥物命名投票開跑...網友又歪樓　

▲彰化吉祥物名字投票開跑。（圖／翻攝自彰化縣政府社會處，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府社會處因舉辦「志願服務吉祥物姓名徵選」，最後成形的吉祥物卻讓讓網友驚悚到底發生什麼事，像「壞掉的布丁」、「一坨散開的蛋黃」、「奇怪的餛飩」，使得原本不起眼的活動，卻因吉祥物造型造成話題，達到意外的宣傳效果，今(4)日開始至10/ 13日進行第二階段投票命名，又再度掀起話題，網友紛紛歪樓。

▲彰化吉祥物名字投票開跑。

「志願服務吉祥物姓名徵選」活動，經過一輪激戰後冠軍出爐，原本可愛布模樣變成「丁戴奶罩」，讓網友大驚，社會處也出面解釋，因志願服務隊遍布全彰化，因此將「吉祥物」放入全縣地圖，成了現在的模樣，也凸顯吉祥物立體感的光影喔。

由於吉祥物命名徵選活動已於9 /30截止投稿，並經由專業的評審委員遴選出歐邦倪、古力彰、彰之助、夯吉寶、志多星組5名字開放投票。

▲鐵粉期待社會處開發吉祥物周邊商品。

今天網友看到這5個名字，又開始歪樓了，到底「彰之助」、「夯吉寶」，是啥毀啦，為何會取日本名叫「之助」，還有名字裡都是「彰、彰…」，「完全沒創意」，這5個名字還真的投不下去了，還有網友用黃抹布Kuso吉祥物，贏得一票網友大讚還真的「毫無違和感」。

不過也有忠實鐵粉留言，「吉祥物好可愛」，還請問社會處未來會有周邊商品，像是冰箱貼、公仔還是鑰匙圈等等，文末還附上3個字「超期待」，社會處小編回答更是一絕「你是認真的嗎」，隨即引來1500多人附和按讚，沒想到這一個小小吉祥物，會因此爆紅，這恐怕也是社會處始料未及的。



有興趣的民眾，不限彰化縣民，都可以到彰化縣政府社會處網頁參與投票，網址：https://ssur.cc/bC6feSgxJ

▲網友用抹布圖對比吉祥物。（圖／翻攝自彰化縣媒體記者協會）