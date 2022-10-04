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獨／衰捲立崧涉賣過期品！新農科技怒發聲明：那不是我們的標籤

▲衰捲立崧涉改標賣過期品，新農科技怒發聲明。（圖／新農科技提供）

▲新農科技怒發聲明，也提供官方正版標籤澄清，可明顯看到爆料者L男提供的照片標籤相形粗糙。（圖／新農科技提供）

記者游瓊華／台中報導

台中立崧冷凍食品廠遭離職員工L男爆料改標賣過期商品，還出示多則照片、影片佐證立崧違法行為。檢調獲報已經介入調查，遭指控的張姓老闆否認有改標。而被檢舉的影照中，出現加工食品廠新農科技紙箱，讓新農科技衰遭波及，外界誤以為兩者間有關聯。新農科技也怒發聲明澄清，與立崧食品從無交易紀錄，直言爆料者提供的照片標籤並非新農科技原始標籤，係經過變造，將採取法律行動捍衛公司清譽。

新農科技透露，不少廠商看到爆料者提供照片中有該公司產品外箱，擔心不已，電話不斷打進公司詢問，一整天電話幾乎被打爆。

新農科技強調，雖然新農規模不大，但向來以誠信為本，業界都知道，絕對不會出售問題產品給公司客戶，且「新農科技與立崧完全沒有任何交易紀錄！」研判立崧由其他通路購入新農科技商品，但從哪裡買？到底誰改了標？就不得而知，須檢調進一步調查。

新農科技也直言，新農科技出貨的產品都有附上官方印製的公司產品標籤，且正常來說，中下游廠商也不會另製標籤，但爆料者L男提供的照片標籤不僅沒有條碼，連格式也不同，「標籤一定有人變造。」對於衰遭波及，新農科技氣憤又無奈，發出聲明稿澄清，也希望外界不要再以訛傳訛，若再有傷及新農科技商譽的傳聞，不排除採取法律行動。

▲衰捲立崧涉改標賣過期品，新農科技怒發聲明。（圖／新農科技提供）

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