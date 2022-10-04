快訊／捲立崧食品改標賣過期品風波　丟丟妹發聲明回應了

▲台中食品大廠遭爆賣冷凍食品過期，改標出貨給「家樂福、丟丟妹」。（圖／Ｌ男提供）

記者許權毅、游瓊華、蔡怡萍／台中報導

台中一名L男子爆料自己曾任職的食品工廠立崧食品張姓老闆，涉嫌販賣過期商品，甚至爆料這些過期食品也出貨給家樂福、直播主丟丟妹等，L男還貼出照片、影片證明冷凍烏骨雞等商品過期。直播主丟丟妹捲進食安風波，對此她也透過律師做出回應，表示公司未向立崧食品進貨有疑慮的商品，若經確認立崧食品有不當行為，也將提起相關告訴並請求損害賠償。

▼丟丟妹回應立崧聲明。（圖／記者許權毅翻攝）

L男表示，他在立崧食品任職約5年，公司主要販售烏骨雞、油雞、鹹水雞等加工雞肉產品。L男指出，到職約1年後竟發現，張姓老闆會下令員工將已過期的食品標籤撕下，在紙箱外貼上新的未過期標籤來出貨。

L先生也出示手機畫面，顯示拍攝冷凍烏骨雞時是9月19日，而標籤上顯示的製造日期是在2020年8月28日，有效日期為2022年2月27日，是過期商品，且不僅烏骨雞，包括百頁豆腐、乳酪絲等也都過期，但百頁豆腐、乳酪絲已被換新日期，僅剩烏骨雞的標籤被他保存下來。但若沒被他揭發，這些過期產品將會被貼上新的生產及有效日期，繼續向消費者出售。

▲L先生也出示手機畫面，顯示拍攝冷凍烏骨雞時是9月19日，而標籤上有效日期為2022年2月27日，是過期商品。（圖／Ｌ男提供）

L男指出，隱忍多年，他受不了良心譴責，決定跳出來將事實踢爆，在9月21日他先跑到食安處檢舉，之後一周公司都還在出貨過期產品，未見衛生所人員前來稽查，直至9月27日下午4時許，張姓老闆突然將所有過期產品庫存移出公司，不知去向！

而事件被爆出後第一時間，丟丟妹丈夫回應與立崧食品去年有合作過，進了一批乳酪絲，但確切時間還要詳查。

另外，台中市食品藥物安全處強調，接獲民眾提供情資就火速立案處理，因涉及刑事，已將相關資料移請台中地檢署偵辦。