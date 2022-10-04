　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／捲立崧食品改標賣過期品風波　丟丟妹發聲明回應了

▲驚！台中食品大廠遭爆賣冷凍食品過期，改標出貨給「家樂福、丟丟妹」。（圖／Ｌ男提供）

▲台中食品大廠遭爆賣冷凍食品過期，改標出貨給「家樂福、丟丟妹」。（圖／Ｌ男提供）

記者許權毅、游瓊華、蔡怡萍／台中報導

台中一名L男子爆料自己曾任職的食品工廠立崧食品張姓老闆，涉嫌販賣過期商品，甚至爆料這些過期食品也出貨給家樂福、直播主丟丟妹等，L男還貼出照片、影片證明冷凍烏骨雞等商品過期。直播主丟丟妹捲進食安風波，對此她也透過律師做出回應，表示公司未向立崧食品進貨有疑慮的商品，若經確認立崧食品有不當行為，也將提起相關告訴並請求損害賠償。

▼丟丟妹回應立崧聲明。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼丟丟妹回應立崧聲明。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼丟丟妹回應立崧聲明。（圖／記者許權毅翻攝）

L男表示，他在立崧食品任職約5年，公司主要販售烏骨雞、油雞、鹹水雞等加工雞肉產品。L男指出，到職約1年後竟發現，張姓老闆會下令員工將已過期的食品標籤撕下，在紙箱外貼上新的未過期標籤來出貨。

L先生也出示手機畫面，顯示拍攝冷凍烏骨雞時是9月19日，而標籤上顯示的製造日期是在2020年8月28日，有效日期為2022年2月27日，是過期商品，且不僅烏骨雞，包括百頁豆腐、乳酪絲等也都過期，但百頁豆腐、乳酪絲已被換新日期，僅剩烏骨雞的標籤被他保存下來。但若沒被他揭發，這些過期產品將會被貼上新的生產及有效日期，繼續向消費者出售。

▲驚！台中食品大廠遭爆賣冷凍食品過期，改標出貨給「家樂福、丟丟妹」。（圖／Ｌ男提供）

▲L先生也出示手機畫面，顯示拍攝冷凍烏骨雞時是9月19日，而標籤上有效日期為2022年2月27日，是過期商品。（圖／Ｌ男提供）

L男指出，隱忍多年，他受不了良心譴責，決定跳出來將事實踢爆，在9月21日他先跑到食安處檢舉，之後一周公司都還在出貨過期產品，未見衛生所人員前來稽查，直至9月27日下午4時許，張姓老闆突然將所有過期產品庫存移出公司，不知去向！

而事件被爆出後第一時間，丟丟妹丈夫回應與立崧食品去年有合作過，進了一批乳酪絲，但確切時間還要詳查。

另外，台中市食品藥物安全處強調，接獲民眾提供情資就火速立案處理，因涉及刑事，已將相關資料移請台中地檢署偵辦。

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
下水道救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫一檢查傻眼：不是狗快放回去
快訊／趙小僑女兒才3個月　全家4口確診
水逆結束了！　5星座「鹹魚大翻身」一路旺到年底
九合一大選成閣揆保衛戰？　蘇貞昌「呵呵」：那就笑死了
妻遭91歲翁撞死「雙腿全毀」難修復　名師郭璋成：願免費幫忙
快訊／樂天桃猿5球員確診　兩大主力二次中鏢
快訊／台中食品大廠爆賣過期食品　丟丟妹發聲明回應了
隨手拍下「隔壁桌正妹」　側顏好漂亮！網一看是大咖女神

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

買露營車「4天就漏水」火大求償75萬　賣家免賠原因曝

學生太皮！國小師失控「暴力踹門」誤傷人　他被記申誡提告吞敗

「道歉」需誠意+勇氣　雲監收容人參與修復式司法短片宣導演出

妻遭91歲翁撞死「雙腿全毀」難修復　名師郭璋成：願免費幫忙

快訊／捲立崧食品改標賣過期品風波　丟丟妹發聲明回應了

快訊／國1南下345K「2事故8車追撞」　車流紫爆狂塞...回堵6km

轎車剛開出停車場...26歲女從9樓墜落砸中！2人都幸運生還

逃逸移工見警秒迴轉　警追40m逮人...先祝「生日快樂」再帶回偵訊

桃園台66聯結車沿路掉廢土　後方大貨車打滑騎上分隔島

雪乳按摩女「超狂連結」！中年男連用2保險套　被逮時已虛脫

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

謝京穎與許仁杰爆不倫戀首露面　未向正宮道歉「我不覺得我有做不對」

2歲弟拿玩具箱狂砸電視　越丟越起勁→黑頻畫面

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

男吃冰嘴裡疑似有異物 竟是門牙掉落眾人笑翻

買露營車「4天就漏水」火大求償75萬　賣家免賠原因曝

學生太皮！國小師失控「暴力踹門」誤傷人　他被記申誡提告吞敗

「道歉」需誠意+勇氣　雲監收容人參與修復式司法短片宣導演出

妻遭91歲翁撞死「雙腿全毀」難修復　名師郭璋成：願免費幫忙

快訊／捲立崧食品改標賣過期品風波　丟丟妹發聲明回應了

快訊／國1南下345K「2事故8車追撞」　車流紫爆狂塞...回堵6km

轎車剛開出停車場...26歲女從9樓墜落砸中！2人都幸運生還

逃逸移工見警秒迴轉　警追40m逮人...先祝「生日快樂」再帶回偵訊

桃園台66聯結車沿路掉廢土　後方大貨車打滑騎上分隔島

雪乳按摩女「超狂連結」！中年男連用2保險套　被逮時已虛脫

指揮中心最快明年上半年退場　需符3條件：確診1萬、重症未升高

黃金獵犬顧家送驚喜　媽媽一開監視器見「誠懇笑臉」笑噴

北韓試射「火星-12」飛越日本上空　自衛隊急派F15戰機巡邏

雲林尚青！縣府助百位青農與、通路業者建合作產銷平台

快訊／張孝全驚傳確診！就在「電影首映會」前一天　緊急取消行程

最美高雄輕軌段明通車！綠嗆柯志恩蹭政績　柯陣營回應了

《FF14》日本神人全職業SOLO通關天之御柱　難度破表網友驚：太鬼了

韓國瑜說他連任是正常　當選後會不會「落跑」？陳其邁92字回應

TOYOTA日本「RAV4推改款新年式」！配備升級　限定越野款是亮點

振興震後觀光！　台東縣府再加碼千萬旅遊補助...10／11起跑

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

社會熱門新聞

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

接錯管線害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

重機翹孤輪狂飆！「豪乳正妹」到案依法送辦

即／桃園身障幼童照顧機構1死1重傷　3保員姓名曝

女按摩師問：那邊要按？他high完慘了

西門町男拒入監墜9樓亡　女友直擊驚喊：掉下去了

男嬰嗆奶亡　照護員顧著滑手機慘了　

翹孤輪遭法辦！豪乳騎士護花使者後方擋道也GG

91歲包租公做回收撞死人　擁黃金店面女婿是警官

快訊／彰化「鐵皮屋吞人行道」　屋主今自行拆除

即／台中石頭燒烤店驚傳火警　顧客急疏散

更多熱門

相關新聞

自然人3.57億買大里在地超市　不到1年轉手建商「賺1個億」

自然人3.57億買大里在地超市　不到1年轉手建商「賺1個億」

位於台中市大里區塗城路上的「金住生鮮超市」，於去年11月以總價3.57億元出售給台中市謝姓自然人，短短10個月，該地再傳以近4.7億元成交轉售，而買方則是富宇建設，知情人士透露，實際買價差不多，目前在等都更程序，暫時不會推案。

轎車剛開出停車場...26歲女從9樓墜落砸中

轎車剛開出停車場...26歲女從9樓墜落砸中

逃逸移工突迴轉　警先祝生日快樂再偵訊

逃逸移工突迴轉　警先祝生日快樂再偵訊

遭控洩漏吹哨者個資　台中市府駁斥「依規辦理」

遭控洩漏吹哨者個資　台中市府駁斥「依規辦理」

營造黑馬近7.5億包軌南屯整排鐵皮＋透天　最快2024推案

營造黑馬近7.5億包軌南屯整排鐵皮＋透天　最快2024推案

關鍵字：

丟丟妹過期食品回應台中爆料立崧

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「洋蔥圈」睽違6年悄回歸！

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

接錯管線害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

王子被說「推媽出來道歉」弟弟火大了！

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王子爆是惡鄰！錄《全明星》凌晨排練吵翻天

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

重機翹孤輪狂飆！「豪乳正妹」到案依法送辦

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面