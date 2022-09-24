重建不分你我！建築師公會花蓮誓師　80建築師下鄉評估災損

▲全國建築師公會於花蓮縣府大門口舉行大會師，將出動80名建築師下鄉協助評估災損及重建。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0918強震重創東台灣，受損最為嚴重的則為花蓮南區產業道路、民房與橋墩斷裂等，影響產業發展甚鉅，中華民國全國建築師公會24日上午於縣府大門口舉行地震勘災緊急動員計畫大會師，將以最短的時間勘查南區等受損民房，使鄉親恢復正常生活共同努力！

縣長徐榛蔚表示，自0918強震以來，花蓮縣政府投注專業人力深入災損地區，感謝全國各界對於花蓮震災給予諸多關懷及中華民國全國建築師公會這次緊急動員，這次由地方村里長彙報申請受損勘查案家共321件，後續仍可能持續增加，需有賴建築師公會大力協助，花蓮縣政府也會強力支援民間所需，攜手同心，共同度過難關！

▲▼縣長徐榛蔚參加動員大會並向建築師團隊當面表達謝意。

花蓮縣建築師公會公共關係委員會主任委員李耀昇說，全國建築師公會此次收到緊急動員到南區進行災損會勘，這次受損之災戶皆由地方村里長彙整，我們共聚集了將近80位建築師進行動員勘查，建築師們將會全力已赴並持續配合花蓮縣震災之需要，建築師公會除現場關懷受災戶外，並對未來搶修之模式與措施進行研究與回報。

中華民國全國建築師公會動員近80位建築師深入災區勘查並評估災損，自9月19日至22日共出動44人次，總計共評估約190戶建築物；自24日至25日出動人數共30人次，預計評估約40戶建築物，目前總通報件數為321件，目前共勘查190戶，全國建築師公會將持續依花蓮縣政府彙整地方名單依序前往南區進行後續震災勘查作業。