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社會 社會焦點 保障人權

「綠衣服帶便當的！就是你」　台中男闖紅燈被警當街大聲公點名

記者許權毅／台中報導

台中第三警分局陳姓員警1日巡經東區復興路時，發現一名綠衣騎士闖紅燈左轉，追逐約800公尺後，在建國路找到騎士在車陣中停等，陳姓員警直接把巡邏車擋住車道，並且用喊話器「點名」說「那穿綠色衣服的靠旁邊，那個便當，就是你，帶便當那個，就是你啦不要看別人」，並對其開出1800元罰單。

事發在1日上午，一名陳姓男子穿著醒目綠衣，行經台中市東區振興路左轉復興路時，違規闖紅燈，過程都被準備返所的第三分局陳姓員警看見，陳姓員警駕車跟隨追逐約800公尺後，在建國路與台中路發現陳男停在車陣中，立刻將巡邏車打橫停在路中，阻擋車輛通行，並鳴笛、使用喊話器要求陳男停車，也讓一旁用路人紛紛回頭查看。

▲▼台中男闖紅燈被員警當街使用大聲公「點名」。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中男闖紅燈被員警當街使用大聲公「點名」。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中男闖紅燈被員警當街使用大聲公「點名」。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼員警尾隨約800公尺，在台中路、建國路口將巡邏車擋住車道將陳男攔下。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中男闖紅燈被員警當街使用大聲公「點名」。（圖／記者許權毅翻攝）

陳姓員警見陳男穿著黑綠相間衣服相當明顯，便說「那穿綠色衣服的靠旁邊，那個，便當（意指車上載有便當），就是你，帶便當那個，就是你啦不要看別人！」陳男才說好，乖乖靠路邊拿出證件給員警，收下一張1800元罰單。

▲▼台中男闖紅燈被員警當街使用大聲公「點名」。（圖／記者許權毅翻攝）

▲員警在路口點名陳男，一旁騎士紛紛回頭查看。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中警分局,第三分局,第三警分局,三分局,警察。（圖／記者許權毅拍攝）

▲第三分局呼籲用路人行經路口應注意號誌。（圖／記者許權毅拍攝）

第三分局交通分隊小隊長蔡沛原表示，陳姓員警發現陳男違規後，馬上上前欲攔查，不料陳男快速穿梭在車陣中，員警一路尾隨，見其卡在車陣中趕緊攔停。警方呼籲用路人應遵守交通規則，行經路口應注意號誌、減速慢行。

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