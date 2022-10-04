桃園男陳屍楊梅天幕廣場廁所　警方初步調查：無外力介入

▲桃園市楊梅區富岡天幕公園旁男廁今（4）日清晨驚傳有男子陳屍，警方到場處理後發現並無外力介入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區富岡天幕廣場旁男廁，今（4）日清晨有早起運動民眾發現一名男子陳屍男廁內，立即向警方報案。警消抵達現場後發現男子已明顯死亡，初步勘驗發現並無外力介入，已報請桃園地檢署檢察官相驗，以釐清死因。

▲桃園市楊梅區富岡天幕公園旁男廁今（4）日清晨驚傳男子陳屍該處，網友在臉書貼文提醒民眾勿靠近。（圖／翻攝自臉書《我是富岡人》）

有網友在臉書《我是富岡人》貼文，有人在該處發現男子在廁所暴斃死亡，呼籲民眾避開前往該處廁所，引發網友討論。

楊梅警方指出，今天上午6時20分許，警方接獲報案指稱，楊梅區民生街伯公岡天幕廣場旁廁所有民眾死亡案，消防人員到場檢視，發現61歲楊姓男子已明顯死亡，警方在現場勘驗時，並未發現有外力介入，初步排除有他殺嫌疑。

▲桃園市楊梅區富岡天幕公園旁男廁今（4）日清晨驚傳有男子陳屍該處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方已報請桃園地方檢察官及法醫進行相驗，以了解真正死因。

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