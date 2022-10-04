西濱翹孤輪遭法辦！「豪乳」騎士護花使者後方擋道　下場也慘了





▲桃園台61重機騎士翹孤輪遭法辦，後方其中一名騎士也因違規被開罰。（圖／翻攝記者爆料網）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

1名重機車主騎著Kawasaki Ninja在西濱快速道路桃園觀音段「翹孤輪」長達25秒，還有同行的2輛重機騎士還在一旁「護航」，而騎士還一度被傳是身材姣好的豪乳正妹。對此，警方根據影像通知騎士到案，但騎士其實是一名23歲陳姓男子，全案訊後也依法送辦。另外，其中一名「護航」車友也因未保持安全距離、未依規定變換車道，被警方依法舉發2次，每項可處3千至6千罰鍰。

「翹孤輪」影片在網路上瘋傳，立刻引起網友熱議，還一度有傳言，這名騎士是名爆乳正妹。不過，有車友低調向《ETtoday東森新媒體》指出，該騎士「爆乳正妹」真實身分是「男兒身」，騎乘重機多年時間，且聲帶也做手術過，過去也曾在道路上做出危險「翹孤輪」等特技行為，且其IG也是擺滿各種耍帥特技照。

對此，桃園市大園警分局3日晚間根據影像掌握車主身分，為一名23歲陳姓男子，3日晚間已通知其到案說明，並依「道路交通管理處罰條例」第43條予以製單舉發，另以公共危險罪嫌函送桃檢偵辦。

此外，當時兩名年後方的騎士也被約詢，其中行駛在內側車道的31歲蔡姓男子因未保持安全距離、未依規定變換車道，被警方依道路交通管理處罰條例33條舉發2次，每項可處3千至6千罰鍰。