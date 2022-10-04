91歲包租公做回收撞死人！直擊黃金店面　鄰曝：女婿是高階警官

記者陳以昇、翁子皓／桃園報導

桃園91歲李姓老翁1日下午因倒車操作不當，踩油門撞死帶著兒子逛街的鄧姓媽媽，釀成1死5傷悲劇。《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪李姓老翁住處，訪問周遭鄰居，得知李姓老翁將住家樓下店面出租給萊爾富，且女婿為高階警官，家境還算不錯 ，有鄰居勸他年紀大不要再做資源回收，沒想到他堅持要做，結果釀成慘劇。

▲桃園李姓老翁的住處，樓下2店面承租給萊爾富超商。（圖／記者陳以昇攝）

《東森新媒體ETtoday》實際走訪李姓老翁住處，李老先生老婆表示老公不在，對於記者的其他問題不願多作回應。附近從事飲食業的老闆表示，沒有跟李姓老翁本人互動過，通常都是他的老婆來外帶食物回去，此外他住家一樓承租給萊爾富。

另名鄰居透露，肇事的李姓老翁育有1子2女，大女兒的丈夫是高階警官，鄰居表示以前常看到李翁女婿來，但後來可能升官調地，就很少看到，目前李翁跟老婆及2個孫女一起住在1樓後方及2樓，一樓前面的兩個黃金店面租給萊爾富，1個月月租少說好幾萬，很多人見老翁衣食無虞且年歲已高，勸他不要再做資源回收，沒想到他還是固執己見，未料竟釀成大禍。

據了解，李翁當包租公的月收入約有5到8萬。萊爾富超商店員則表示不認識李姓老翁，也不知道店面房東是誰。

▲桃園一名老翁無照上路，不慎撞死逛街的婦人。（圖／龜山警分局提供）

回顧整起事件，李翁今年2月就因高齡註銷駕照，卻不聽家人勸告，在1日傍晚5點22分駕駛20多年老車外出，不料行經龜山區文化三路，不明原因猛踩油門倒車急駛約200公尺，先在文化三路與文化二路52巷口撞擊行人鄧女、蔡男（13歲）、賴女（39歲）、鄭男（56歲）及2名機車騎士（陳男、林男），最後撞上路樹才停下，現場一片零亂哀聲四起，其中51歲的鄧女不幸身亡。

▲老翁一直到撞上商家前路樹才停住，現場一片零亂。（圖／龜山警分局提供）