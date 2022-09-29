上網咖沒帶證件！台中男狂吼女店員「在刁我」　她淡定叫支援

▲台中北屯中清路上某網咖26日遭男客人鬧事，女店員淡定致電給主管「叫支援」。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市水屯區中清路上某網咖26日傳出民眾鬧事，當時清晨6、7點，一名男子想到網咖「開包廂」卻沒帶證件，女店員依照規定要求先出示證件，卻引起男子不滿，認為被刁難連說6次說「妳在刁我嗎？」還氣得辱罵女店員髒話，女店員則相當淡定，拿出手機尋求主管協助，另一名店員則將過程全拍下自保。第五警分局證實此事，並表示雙方暫無提出告訴，到場便調解衝突，男子也離去。

事發在26日清晨6時許，台中北屯中清路上某網咖一名男客手指著女店員，大聲狂罵「我從頭到尾都是好好跟妳講喔！妳什麼東西啊！妳跟我兇！我是客人欸！客人最大！」原來是這名男客人未帶證件想消費，女店員依規定拒絕，反遭男客辱罵。

▲該店就位在第五分局水湳派出所附近，店員證實此事發生，並都按照規定處理，當天也有通報警方。（圖／記者許權毅拍攝）



面對激動的男客人，女店員淡定地回「跟你說你要帶證件」，男客反嗆說對面是派出所，要請店家直接叫警察，接著又跳針說「妳在刁我嗎？」還辱罵女店員「妳XX什麼東西！」

過程中有別名客人看不下去，走到櫃檯旁要男客「音量放低」，甚至說「等下我處理你我跟你說」，沒想到男客還是不願意放棄，要女店員通融不離開。女店員無奈致電給主管尋求協助，也對男子拍照蒐證，店家便報警請警方處理，經第五分局員警調解後，男子便離去，店家也並無提出告訴，僅對雙方留資料。

▲店家無奈表示，對於這類情況見怪不怪，店員都曾遇過。（圖／記者許權毅拍攝）



店家低調受訪表示，該男平時是店裡的熟客，但是有一陣子沒有來消費，當天疑似是酒醉狀態不穩定，才跟女店員發生衝突，不過這類情形也不是第一次發生，加上網咖屬於八大場所，與派出所皆有密切聯繫，一有狀況發生就會通報，女店員也都是依照規定處理，目前不會提出告訴。

▲第五分局警方表示，雙方均無提出告訴。（圖／記者許權毅拍攝）