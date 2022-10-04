俄併吞4地！遇烏軍大反攻「狼狽後撤」　英媒狂酸：新國界怎麼劃？

▲俄羅斯併吞烏克蘭4個占領區，卻無法在任何一個州份進行全面控制。圖為在烏東重要城鎮利曼（Lyman）作戰的烏克蘭軍人。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯上周宣布通過烏東4個佔領區的入俄公投，正式併吞領土。據報導，烏軍在南部赫爾松州推進數十公里，是開戰以來最快的進展之一，導致目前俄羅斯已「無法全面控制」所併吞的任何1個州份。烏國官員就說，俄國一邊併吞一邊失去對當地的控制。《衛報》更直言，俄羅斯新的「國界」究竟在哪裡，令人困惑。

▲烏克蘭反攻行動順利，目前已拿下第聶伯河西岸多個城鎮，在赫爾松州大有斬獲。（圖／路透）

據《衛報》報導，俄軍3日坦承烏軍憑藉坦克部隊的優勢，成功在赫爾松州突破俄軍防線。這似乎是烏克蘭自開戰以來在當地的最大突破，俄羅斯方面指出，烏軍從第聶伯河西岸推進，沿途收復部分村莊，在1天內前進多達40公里，挺進至杜德恰尼村（Dudchany）附近，威脅了數千俄軍的補給線。俄羅斯非官方軍事社群帳號也稱，這是烏方在戰爭中推進最快的一次。

▲俄羅斯併吞烏克蘭4個州，共約15%領土。（圖／影音新聞中心製作）

普丁才剛正式簽字併吞赫爾松在內4個州分的占領區，如今，克里姆林宮不僅要面對尷尬的戰場挫敗，還有俄羅斯新劃的「國界」究竟在哪裡的困惑。例如，上周烏軍重新奪回頓內茨克州的利曼市（Lyman），但理論上，利曼是屬於俄方聲稱的領土。普丁發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一受訪時並未澄清相關問題，只說會繼續和當地居民協商。

烏克蘭總統澤倫斯基的高級顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）語帶幽默地說，俄羅斯「併吞」領土，卻同時在失去對領土的控制，是相當荒謬和超現實的，越來越多的定居點正在迅速脫離俄羅斯聯邦控制，「現在輪到赫爾松方向。」

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）9月30日宣布，烏克蘭東部4個地區將併入俄國領土，並發表30分鐘演說。（圖／達志影像／美聯社）

《衛報》以札波羅熱州為例，俄羅斯目前只占領該州30%的領土，其中包含札波羅熱核電廠，卻不包括主要都市札波羅熱市。另外，烏克蘭上月幾乎完全收復了東北部的哈爾科夫州，據稱烏軍正沿著奧斯基爾河岸向盧甘斯克州與斯瓦托夫市（Svatove）推進。但報導也擔憂，儘管烏方在東北部和南部進行2次大反攻，但俄羅斯的徵兵動員令是否會改變局勢仍有待觀察。

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