馬斯克這次惹到烏克蘭人　高調辦網路投票！建議「棄領土」換和平

▲馬斯克（右）推特辦投票，認為烏克蘭應捨棄部分領土換取和平，讓烏克蘭人氣炸了。（組圖／路透）

記者張寧倢／編譯

全球首富馬斯克（Elon Musk）網路發言又掀爭議，他3日上午在推特發起一項調查投票，建議烏克蘭讓出克里米亞，並在被占領區舉行另一場公投，讓人民決定歸屬，現已有200多萬人投票。對此，有烏克蘭大使直接開罵「滾一邊去」，連總統澤倫斯基也加入論戰，要網友投票選出希望馬斯克支持俄羅斯還是烏克蘭。

根據福斯商業新聞報導，馬斯克在推特發起投票，問網友是否贊成他的「烏俄和平4建議」：其一，在聯合國監督下在被併吞區重新進行選舉，若民意如此，俄羅斯就離開；其二，自1783年以來一直屬於俄羅斯的克里米亞正式併入俄國（直到赫魯雪夫的失策）；其三，確保克里米亞供水；最後是烏克蘭保持中立。

▲馬斯克在推特辦投票問網友，是否贊成他的建議。（圖／翻攝自推特）

馬斯克還表示，上述情況「極有可能」是俄烏戰爭的結果，問題只是在那之前有多人戰死的問題。另外，他也認為，儘管不太可能發生，但核戰爭仍是一種可能的後果。截至出稿前，投票剩餘時間還有13小時，在200多萬票中已有超過61%的反對票，同時，烏克蘭人顯然對馬斯克的一系列推文感到不滿。

▲烏克蘭總統澤倫斯基也發起了推特投票，回敬馬斯克。（圖／路透）

烏克蘭記者Anastasiia Lapatina推文表示，「我錯過了什麼，馬斯克何時把自己當作外交專家？」烏克蘭駐德國大使Andrij Melnyk更發文開嗆，「滾一邊去（F--- off）是我非常外交式的回答。」前任駐奧地利大使Olexander Scherba也向馬斯克喊話，這不僅是領土問題，還關乎烏克蘭語言文化的種族滅絕，「是讓一個新的希特勒為所欲為，真不敢相信你寫出這些話。」

烏克蘭總統澤倫斯基也加入論戰，他像馬斯克一樣在推特發起投票，調查網友「更喜歡哪個馬斯克？」，是支持烏克蘭的，還是支持俄羅斯的。距離票選結束還剩15小時，目前累計的155萬票中以壓倒性的80%以上票數希望馬斯克挺烏克蘭。

▲澤倫斯基問網友喜歡馬斯克支持烏俄哪一方。（圖／翻攝自推特）

結果馬斯克不甘示弱，隨即又發起另一個票選，題目為「是否應該以頓巴斯和克里米亞人民的意願來決定他們是俄羅斯或烏克蘭的一部分」，目前已有167萬票，有57.5%的網友投下贊成票，42.5%的人反對。

▼馬斯克在網路上的發言向來直率，還曾經和普丁對嗆，叫他出來單挑。（圖／路透）

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