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社會 社會焦點 保障人權

人妻偷吃同事「我脫光衣服等你」　一張抱胸裸照成鐵證

記者黃翊婷／綜合報導

台中林姓男子抓包陳姓妻子與李姓同事搞曖昧，兩人不僅互傳「你要上樓，我就脫光衣服等你啊」、「我允許妳光著穿睡衣」等露骨對話，女方還曾傳送雙手抱胸的裸照給李男，讓他大受打擊，憤而提告求償100萬元。雖然兩人堅稱那些只是玩笑話，照片也是合成的，但台中地院法官不採信，最終判他們應連帶賠償20萬元。

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲陳女被控外遇同事，還傳送抱胸裸照給對方。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關。）

林男在判決書中主張，陳女2020年10月到2021年3月間與李男交往甚密，兩人會互相傳送「我喜歡妳」、「抱抱看不就知道」等鹹濕訊息，女方還曾傳送裸照給男方，從過往的對話紀錄推知，兩人之間顯然不是單純的朋友關係，甚至有過性行為；退一步來說，縱使裸照是合成的，一般朋友之間也不會互傳裸露的合成照，更何況這件事情還導致李男與其女友分手，他認為自己的配偶權受到嚴重侵害，因而決定提告求償100萬元。

對於上述指控，陳女辯稱，和李男是認識4、5年的朋友，兩人曾一起跑房仲業務、共同經營客戶，所以有比較密切的聯絡和對話，對方偶爾會開黃腔，「我喜歡妳」之類的對話只是在開玩笑，「他也經常對其他女性友人開這種玩笑」；至於女友的事情，是因為她與丈夫發生不愉快，找李男訴苦時被對方的女友誤會，她受到李男拜託幫忙解釋，才會傳訊息道歉，其女友後來也有傳LINE跟她道歉。

李男也表示，林男經常和陳女發生爭吵，他看不過去，就在LINE對話中安慰一下陳女，不料被女友看到而醋勁大發，才會有後來的道歉訊息；裸照的部分則是陳女弄的合成照，女友發現之後不斷吃醋爭吵，進而小題大作、無理取鬧，「我就請陳女幫忙道歉，致歉內容卻被女友及林男認為有逾越一般交友關係，我和陳女之間只是幾句玩笑話，不該就被斷定為逾越一般正常交友之情誼。」

不過，雖然兩人都否認有「超友誼的關係」，但台中地院法官檢視對話紀錄，發現他們曾傳送「你要上樓，我就脫光衣服等你啊」、「我允許妳光著穿睡衣」、「害你光想像就硬了」等露骨訊息；陳女也當庭證實其中一張裸照確實是她自己拍的，是一張裸露上半身、以手抱胸的照片，「那張照片是好幾年前丈夫出差去大陸時所要求的」，其他都是合成照片。

最終，法官認定陳女與李男的行為已逾越一般異性友人正常社交行為往來的範疇，因而不採信他們說詞，考量到兩人的社會地位、經濟收入等因素，判他們應連帶賠償林男20萬元較為適當，全案仍可上訴。

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