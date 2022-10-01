勾人夫綑綁舔下體...IG狂吸粉！　辣模嬌喊「一起飛」惹火正宮慘了

▲小模揪人夫摩鐵拍攝火辣情慾照，放上IG衝粉絲人氣，元配發現後氣炸離婚、並將2人告上法院。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者蔡怡萍／新北報導

新北一名人妻小璇（化名）提告，指控周姓老公與一名外拍小模，私約到摩鐵大拍火辣煽情照，小模還將照片PO上IG並寫下「我在談戀愛」、「我們可以飛」，呈現2人幾近全裸、老公頭靠近小模下體並伸舌舔拭的情慾畫面，小模還不斷煽動老公「離婚解脫、然後跟她在一起」，最後導致她的婚姻真的破滅。新北地院審後，認為小璇提出的證據無法判定小模是否真的已知周男已婚，判周男須賠給小璇10萬元，小模免賠，仍可上訴。

根據判決，小璇主張原本她與老公的婚姻尚可維持，這名小模卻不斷引誘老公出去外遇，她對老公說「你們吵架喔，離婚啦，然後跟我在一起」、「你還比我小一歲耶，太早將自己送往火葬場」，之後還約老公到摩鐵情色外拍，小模高調將身穿裸露三點之綁帶服裝、與老公裸體相擁，老公頭靠近她下體咬著管狀物，以及伸舌做出舔拭動作的性暗示照片，張貼在她的IG上，還註明「我在談戀愛」。

這一切被小璇察覺後，夫妻關係急遽惡化，導致以離婚收場，前夫也寫下自白書向小璇道歉，但小璇事後仍提告前夫與小模求償30萬損害賠償。

前夫挨告後指出，是小模主動加他好友詢問合作拍攝，認識期間只見過4次面，且都有攝影師在一旁，與攝影師討論拍攝主題為「水煙、裸露刺青及男女情慾」，但拍攝當下才知道如此大尺度與裸露，強調只有拍攝的往來，並沒有曖昧甚至發生性行為。

小模則表示，拍完照後，才得知周男已婚，並漸漸聊到婚姻之事，她只是看周男為了婚姻苦惱才開開玩笑、隨口建議，並不是有心破壞，而她找人合拍作品目的只為在網路上衝粉絲流量，同時獲取收益賺錢，堅稱對她而言「這只是一份模特工作，並無男女間曖昧情愫」。

法院檢視周男寫給小璇的道歉信，包含在未告知的情形下與小模拍下裸露私處親密照，小模更在未經他同意下將照片放上社群，種種足見傷害小璇配偶權，明確踰越男女間交往分際，但審酌小璇無法提出事證表明小模得知周男已婚是拍攝之前或之後，判只須由周男賠償10萬，全案仍可上訴。