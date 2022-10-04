雞肉飯老闆抽菸...外遇養生館辣妹　「擁名車豪宅」小三要賠60萬

▲一名女子常光顧雞肉飯，竟和老闆日久生情，害老闆娘離婚，一審遭判賠10萬，二審改判賠60萬。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁子皓／綜合報導

林姓夫妻結婚多年，在新竹經營雞肉飯生意。在隔壁養生館工作的馮姓女子，本來也是店裡的常客，卻與林男日久生情，發生不倫戀，最終導致林姓夫妻離婚，而遭林妻告上法院。新竹地院判馮女賠償10萬，但林妻不服上訴，台灣高院法官認為10萬實在太低，改判她須給60萬，全案確定。

判決書指出，林姓夫妻自1998年結婚，在新竹一起賣雞肉飯，林男負責掌廚，林妻則負責在櫃台點菜、收桌等。當時有名馮姓女顧客，在旁邊的養生館工作，也常到店裡吃飯。林男空閒時，會走到店外抽菸，馮女見狀會過來打聲招呼，聊個天，兩人逐漸熟識，日久生情，發生不正常男女關係，甚至在2016到2018年6月間，與馮女同居，導致林姓夫妻婚姻破碎，在2021年12月離婚。

馮女被林妻告上法庭，她向法官表示，她確實曾與林男同居，且有發生性行為，但並不知道對方有配偶，且雙方早在2018年6、7月間分手，她買房子向銀行抵押借款，新冠肺炎疫情影響養生館收入，因此目前沒有錢可以賠償。新竹地院一審時，判馮女要賠償10萬，林妻不服上訴。

台灣高院法官認為，馮女與林男交往2年半，不可能不知道對方有配偶，林妻原本月收入只有2萬2千元，且因離婚無法再經營雞肉飯店，反觀馮女名下的房子與車子價值615萬餘元，認為馮女對林妻造成精神痛苦，但一審判賠10萬實在太低，因此改判60萬，全案確定。