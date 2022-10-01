刁車成路障...九頭身正妹警香汗淋漓幫推百米　宣導片美女角現身

▲▼汽車拋錨成路障，九頭身正妹警香汗淋漓推了100公尺，讓網友好生心疼。（圖／警方提供，下同）



記者鄧木卿／台中報導

台中市52歲陳姓男子日前中午開車外出，不到500公尺就「刁車」在路中間，2名警員巡邏發現後，為了不影響交通，二話不說下車幫忙推離現場，男警和女警在炎熱天氣下，揮汗如雨的往前推了100公尺才找到停車格，車主則在坐在車內控制方向盤。有路人眼尖發現，女警正是曾登過官方拍攝情人節告白新聞的九頭身正妹。

台中市警三分局健康派出所巡佐賴彥余、警員林俐伶，日前巡邏到建國南路二段的公園，見陳男在路邊招手求救，原來陳男住在附近，車子才開出地下室不到500公尺就突然熄火，還好他及時把車開到路邊紅線，不巧碰上假日，修車廠休息無法前來拖吊，陳男也不敢將車違規停在紅線上，於是硬著頭皮請求警方幫忙。

賴員和林員二話不說，立即下車協助推車，巡邏車則開啟警示燈，提醒後方來車避免追撞，2名員警揮汗如雨的推了100公尺才找到停車格，而且還前後來回多次挪移，才順利讓車輛停進停車格內，陳男感謝不已。

面對路人的讚聲，警方除了表示感謝之外，只說當時沒想那麼多，只求趕快移走故障車，不要造成交通阻塞，況且女警也都受到訓練，這點小事不算什麼。