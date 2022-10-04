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新一代AirPods Pro充電盒電量幾乎沒變！外媒曝延長續航關鍵

▲AirPods Pro電池續航主要依靠本體電池變大。（圖／取自MacRumors）

▲AirPods Pro電池續航主要依靠本體電池變大。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果在不久前推出新一代的AirPods Pro，在音質與蓄電量上都有所提升，不過外媒發現一份監管文件顯示，第二代AirPods Pro更長的電池壽命部分，是通過使用體積更大的電池來實現，且充電盒的電量幾乎沒有改變。

蘋果表示，與第一代 AirPods Pro 相比，第二代機型的電池續航時間增加了 1.5 小時，並啟用了主動降噪功能，總共可以使用 6 小時。MySmartPrice發現的 3C 數據庫列表顯示，‌AirPods Pro‌ 2 耳機的電池容量為 49.7mAh。這比第一代 AirPods Pro 的 43.24mAh 容量增加了 15%。

第二代 ‌AirPods Pro‌ 的MagSafe充電盒具有 523mAh 的電池容量，僅比上一代增加了 4mAh。根據蘋果的說法，第二代 ‌AirPods Pro‌ 的 ‌MagSafe‌ 充電盒在啟用主動降噪功能的情況下可額外提供 6 小時的電池續航時間，總共可提供 30 小時的聆聽時間。因此，充電盒更長的電池壽命很可能實際上主要來自對耳機本體的改進。

除了體積更大的電池外，第二代 AirPods Pro 的 H2 晶片和皮膚檢測傳感器還有助於延長電池壽命，主要歸功於新一代產品更高的效率，能有效利用電池功耗。

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