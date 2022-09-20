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明明不方便「誰還用有線耳機？」　內行砲翻：都被AirPods帶壞了

▲▼台北捷運車廂民眾自動保持社交距離。（圖／記者許靖騏攝）

▲民眾通勤聽音樂，有人戴藍牙、也有人用有線耳機。（示意圖／記者許靖騏攝）

網搜小組／劉維榛報導

戴藍牙耳機相對方便，但也容易弄丟！一名網友表示，戴有線耳機聽音樂，「有一條線在那邊晃來晃去，限制身體跟手機的距離，確實不太方便」，因此他非常好奇，「路上還很罕見地看到配戴有線耳機的...都是什麼人啊？」文章曝光後，釣出一票網友回應，「有線才是高級貨好嗎，都被蘋果帶壞了！」

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「現在出門還戴有線耳機的都什麼人」為標題表示，近幾年藍牙主機成主流，像是AirPods Pro、Sony，就連傳統耳機大廠也有推出藍牙無線耳機。

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原PO也強調，撇除為了音質和硬體條件，許多人會選擇有線耳機，「應該也不會戴出門吧，都是在家裡好好享受音樂，在外面那麼吵，也不太會有人戴個大耳罩式耳機走在路上。」

對此，原PO好奇直呼，出門想聽音樂或講電話，「有一條線在那邊晃來晃去，限制身體跟手機的距離，確實不太方便，還很容易勾到扯到，十分不便利」、「那現在路上還很罕見地看到配戴有線耳機的...都是什麼人啊？」

底下網友熱議「高級的一堆有線好嗎」、「不好意思...我還真聽不下去無線耳機的音質」、「無線耳機音質很糟」、「就算在外面隨便聽聽，別人也不想聽渣音質的啊，藍牙還是太爛了」、「我就是會戴耳罩在路上的人」、「有線才是高級貨好嗎，都被蘋果帶壞了」、「有線降噪跟音質『屌打無線』，會這樣質疑的人，對有線耳機的認知大概是五金行一條50塊的耳機吧」。

▼一票人認為，藍牙耳機要充電很麻煩。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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