最新AirPods Pro即將登場！外媒盤點五大升級搶先看

▲AirPods Pro 2預計也將於秋季登場。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果的第二代 AirPods Pro 終於接近發布，預計將於今年發布。如果正在考慮要購買新 AirPods Pro的消費者，外媒MacRumors也列出可能的五大更新，可以先了解需求後再決定是否升級。

H2晶片

據天風國際分析師郭明錤指出，與原始 AirPods Pro 中的 H1 晶片相比，新款 AirPods Pro 將配備「顯著升級」的無線晶片，考慮到昇級版本，新晶片可以被稱為H2晶片。

郭明錤並沒有詳細說明新晶片將提供那些升級，但對比 H1 晶片支持音訊相關功能，第二代 AirPods Pro 中的升級晶片可能會改善音質、延遲、主動降噪、透明度模式、由 Siri 提供支援的功能等等。

更長的電池壽命

雖然沒有任何關於新款 AirPods Pro 具有更長電池壽命的確切傳言，但鑑於自最初的 AirPods Pro 推出以來已經過去了近三年，可以期待這方面的改進。蘋果去年發布的標準第三代 AirPods 每次充電可提供長達 6 小時的聆聽時間，而當前的 AirPods Pro 則為 4.5 小時。即使在關閉主動降噪和通透模式的情況下，AirPods Pro 每次充電的續航時間也為 5 小時，仍然低於第三代 AirPods。

充電盒增強功能

據郭明錤表示，新款 AirPods Pro 的充電盒將能夠發出聲音，以便在丟失時更容易找到充電盒。AirPods Pro 已經可以通過 iPhone 上的 Find My 應用進行追蹤，但充電盒無法播放聲音。

新的 AirPods Pro 充電盒也很可能像第三代 AirPods 的充電盒一樣具有 IPX4 級防水和防汗功能。目前，只有 AirPods Pro 耳塞具有防水功能，外殼沒有。

入耳式檢測改善

下一代 AirPods Pro 可能會從第三代 AirPods 中採用的另一個功能是皮膚感應器，與原始 AirPods Pro 中的雙光學傳感器相比，它可以更準確地進行入耳式檢測。蘋果表示，皮膚感應器可以準確識別 AirPods 是否在耳朵中，而不是在口袋里或桌子上，並在移除時暫停播放。

健身追蹤

2021 年 5 月，彭博社的 Mark Gurman 和 Debby Wu 報導指出，第二代 AirPods Pro 將包括新的運動傳感器，可以用來追蹤健身狀況，但報告沒有提供此功能的任何進一步細節。