注意！新AirPods Pro「精確尋找」功能　iPhone機種有限定

▲第二代AirPods Pro真無線耳機，充電盒大改版。（圖／蘋果官網）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果在8日的秋季發表會上除了發布iPhone 14系列，以及全新Apple Watch外，也推出睽違3年、重大升級的第二代 AirPods Pro真無線耳機，充電盒具備AirTag的「精確尋找」功能也是一大亮點，只不過不是每款iPhone都能使用。

第二代AirPods Pro真無線耳機推出，耳機外型維持和前代相同的短握柄造型，耳機充電盒卻大幅改版，如加入掛繩設計的開孔、具IPX4生活防水性能等。

充電盒另一項亮點在於，一旦遺失還能透過「精確尋找」App的功能進行定位，內建的喇叭孔也可發出聲響，讓失主更快找到遺落的充電盒。





▲充電盒側邊挖孔加入掛繩設計。（圖／蘋果官網）

不過二代AirPods Pro真無線耳機充電盒的「精確尋找」功能要能使用，iPhone必須在iOS 16或以上版本，代表只適用於iPhone 11以上機型。

另外值得一提的是，二代AirPods Pro真無線耳機搭載全新的H2晶片提升音質，也可配合iPhone調整適合的音效，打造個性化音訊空間，還具備全新的主動降噪功能，可自動調整可轉換降造／通透模式，而且具備全新電容感應，只要在耳機上滑動即可調整音量。