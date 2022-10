開戰以來大突破！烏軍傳在赫松州推進40公里

▲9月初烏克蘭反攻赫爾松成功,官方貼出士兵升起烏克蘭國旗的照片。(圖/翻攝自Facebook/Кирило Тимошенко )

文/中央社

俄羅斯在烏克蘭南部赫松州扶植的官員證實,烏軍在當地有新的重大突破、奪回第聶伯河西岸一些村落。莫斯科數天前才強行兼併這州,如今遭烏軍開闢第二重大前線逼迫棄守占領地。

路透社報導,俄羅斯在局部占領的赫松州(Kherson)任命的首長薩爾多(Vladimir Saldo)對俄羅斯國營電視台證實,烏克蘭軍隊已收復第聶伯河(Dnipro River)沿岸數個村落,一路挺進到杜德恰尼村(Dudchany)附近。

換句話說,烏軍在一天內向前推進多達40公里左右。這是俄烏戰爭2月24日爆發以來,烏克蘭在南部戰線的最大突破。不久前烏軍在東部戰線也有類似重大突破,使得近幾週戰情出現逆轉。

薩爾多表示:「消息緊張,這麼說吧,因為(烏軍)的確有突破性進展。有個在第聶伯河畔叫杜德恰尼的村莊,就在那裡附近…烏軍占領了一些村落。」

針對赫松州傳出的捷報,基輔直到現在仍幾乎隻字未提。只有烏克蘭內政部顧問吉拉成柯(Anton Gerashchenko)公開一張烏克蘭士兵與一個披上國旗的金色天使雕像合照,是少數顯然證實這場進攻戰績的曝光畫面。

吉拉成柯表示,拍照地點是米海利夫卡村(Mikhailivka)。這代表烏軍向前推進約20公里。

The Ukrainian flag has been raised in the village of Myrolyubivka, Kherson region.

The Ukrainian offensive in the South is ongoing.

???? 128th Mountain Assault Brigade

???? @Vopli & Taras Kompanichenko pic.twitter.com/baMb9jU4Na