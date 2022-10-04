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開戰以來大突破！烏軍傳在赫松州推進40公里

▲▼烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／Кирило Тимошенко ）

▲9月初烏克蘭反攻赫爾松成功，官方貼出士兵升起烏克蘭國旗的照片。（圖／翻攝自Facebook／Кирило Тимошенко ）

文／中央社

俄羅斯在烏克蘭南部赫松州扶植的官員證實，烏軍在當地有新的重大突破、奪回第聶伯河西岸一些村落。莫斯科數天前才強行兼併這州，如今遭烏軍開闢第二重大前線逼迫棄守占領地。

路透社報導，俄羅斯在局部占領的赫松州（Kherson）任命的首長薩爾多（Vladimir Saldo）對俄羅斯國營電視台證實，烏克蘭軍隊已收復第聶伯河（Dnipro River）沿岸數個村落，一路挺進到杜德恰尼村（Dudchany）附近。

換句話說，烏軍在一天內向前推進多達40公里左右。這是俄烏戰爭2月24日爆發以來，烏克蘭在南部戰線的最大突破。不久前烏軍在東部戰線也有類似重大突破，使得近幾週戰情出現逆轉。

薩爾多表示：「消息緊張，這麼說吧，因為（烏軍）的確有突破性進展。有個在第聶伯河畔叫杜德恰尼的村莊，就在那裡附近…烏軍占領了一些村落。」

針對赫松州傳出的捷報，基輔直到現在仍幾乎隻字未提。只有烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）公開一張烏克蘭士兵與一個披上國旗的金色天使雕像合照，是少數顯然證實這場進攻戰績的曝光畫面。

吉拉成柯表示，拍照地點是米海利夫卡村（Mikhailivka）。這代表烏軍向前推進約20公里。

俄羅斯在烏克蘭南部第聶伯河西岸部署重兵，可能多達2萬5000人，以阻止烏克蘭8月宣布將在當地發動的反攻。

基輔長久以來表示，它在烏克蘭南部戰場的目標，是切斷俄羅斯剩餘跨越第聶伯河的補給線，讓俄軍困在駐紮的一岸。

烏軍已摧毀數座主要橋梁，迫使俄軍得用臨時便橋。烏克蘭若在第聶伯河沿岸有重大進展，可能使這些便橋成為火炮攻擊目標。

數名俄羅斯軍事部落客紛紛描述，有一輛烏克蘭戰車沿著第聶伯河河堤前進了數十公里。美國智庫「外交政策研究所」（Foreign Policy Research Institute）高級研究員李伊（Rob Lee）在推特（Twitter）寫道：「當有這麼多俄羅斯管道同時發出警報，通常意味他們有麻煩了。」

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