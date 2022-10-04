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抗痘神物太好用！廠商低調限買三支　竟引爆囤貨潮！

▲▼安美諾生醫,台酒,抗痘。（圖／安美諾生醫提供）

【企劃特輯】

抗痘產品中，你用過最有效的是哪一種？由知名品牌安美諾生醫與台酒合作生產的「美無痕抗痘修復凝膠」，突破想像的跨界合作及抗痘效果，讓產品自上市便遇上差點供貨不及的狀況。從對「台酒x抗痘」感到好奇而入手，到網友親身使用後在社群好評分享，此支抗痘凝膠的銷售量可說是節節上升，甚至許多人因應疫情抗痘救急，爆買多支囤貨。廠商努力維持供貨量的同時，竟建議大家一次最多購買三支，滿足一個調理週期的量即可。

▲▼安美諾生醫,台酒,抗痘。（圖／安美諾生醫提供）

▲網友親身實測分享，短短的調理週期有效改善痘痘肌，重現淨透光滑的健康膚質。

「最多先買三支就好！」 廠商喊話：以讓自己遠離好發痘痘肌為優先

一般產品只求賣愈多愈好，抗痘凝膠廠商竟建議大家別買超過三支？品牌公關表示：「我們當然希望銷量繼續旺下去，但會這樣建議大家，除了希望能讓其他有痘痘困擾的人也買到之外，其實從調理痘痘到養成健康膚質，大家可以先試試看用三支抗痘凝膠的時間進行改善及讓自己養成較不易致痘的膚質。用完感受到效果再購買當作日常保養即可！我們一定會努力讓有抗痘需求的大家都能使用到美無痕抗痘修復凝膠。」

▲▼安美諾生醫,台酒,抗痘。（圖／安美諾生醫提供）

▲從舒緩剛冒出的新痘、調理舊痘，到代謝修護肌膚，「美無痕抗痘修復凝膠」抗痘外也適合用作日常保養。

痘痘不分年齡！青春痘、成人痘、口罩痘一起救

會造成如此大的銷量，其實跟「美無痕抗痘修復凝膠」廣泛的”打擊範圍”有關。痘痘分很多種，除了長在臉上和身體的痘痘不同，少男少女的青春期痘、女性每個月歷經的生理痘，或是因為吃太油、熬夜、戴口罩等各種理由冒出來的痘痘，此款抗痘凝膠皆能達到改善舒緩的效果。有機草本植萃成分，以及如水狀精華的清爽感，讓弱敏肌膚、油性肌、不習慣擦保養品的男性，都能夠安心使用。

▲▼安美諾生醫,台酒,抗痘。（圖／安美諾生醫提供）

▲「美無痕抗痘修復凝膠」獲得特定用途化妝品許可證、及通過多項檢驗，各種年齡及膚質皆適用。

速效舒緩有感推薦！醫：選對抗痘方式　重現健康膚質

擅長肌膚保養的索南多杰醫師表示：「抗痘最重要的還是”從根源解決”！ 美無痕抗痘修復凝膠輕薄的質地，能快速吸收到肌底去舒緩、軟化代謝角質外，更進一步淨化毛孔並加以修復，幫助原生肌膚變得健康，達到光滑美肌。無論針對面皰的調理，或是作為日常保養，都有不錯表現。」產品具有特定用途化妝品許可證，但市面上有許多抗痘產品並無認證及SGS檢驗，建議購買前多加比較。

▲▼安美諾生醫,台酒,抗痘。（圖／安美諾生醫提供）

▲社群有不少人使用後有感大力推薦，產品也經各大媒體強力報導。

有機專利草本植萃　放大美肌效果

與台酒合作生產，專業團隊觀察到，啤酒花精華其富含豐沛B群酵母，能幫助控油及強化肌膚。結合號稱痘痘剋星的”水楊酸”，能放大「淨膚美肌」效果，搭配擁有國內外有機專利的植萃成分，如加拿大柳蘭、歐丹蔘、白夏菊和橄欖葉，產品通過SGS檢測，對各種年齡及膚質的使用者，皆達到極好的抗痘成效及皮膚健康維持。若還在尋覓抗痘產品，不妨先下手一個調理週期的抗痘凝膠，從根源改善滿臉痘痘，重拾自信的健康光滑肌。

眾多網友抗痘有感，索南多杰醫師推薦的「美無痕抗痘修復凝膠」哪裡買？
【廠商感恩回饋】官網63折，結帳輸入優惠碼「et011」再折100元
► 前往官網→ https://lihi1.com/L3maJ
► momo優惠組→ https://reurl.cc/dW3ZQ6
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► 客服專線：0800-202-777
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關鍵字：

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