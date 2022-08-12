　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

讓前女友後悔！痘花臉宅男靠台酒「抗痘」對比超驚人

▲▼讓前女友後悔！痘花臉宅男靠台酒「抗痘」對比超驚人。（圖／業者提供）

▲信義區一名男子因臉上痘痘多，慘遭女友劈腿。

【企劃特輯】

網路上有許多約會前長痘痘該如何「救急」的討論，甚至不少網友表示，若痘痘長在顯眼處，不止不想約會見朋友，連出門都覺得抗拒！信義區一名年輕男子華安（化名），從青春期便飽受痘痘困擾，試過多種產品並無明顯改善，就這樣一路來到30歲被女友劈腿，並嗆下一句「對方皮膚好多了，接吻都不會看到痘痘」後分手。飽受刺激的華安鼓起勇氣嘗試論壇和部落客推薦的「神奇抗痘法」，殊不知在半年內，便讓皮膚大幅蛻變，不止變帥人氣提升，也結交到了一位個性更合得來的可愛女友！

▲▼讓前女友後悔！痘花臉宅男靠台酒「抗痘」對比超驚人。（圖／業者提供）

▲男子肌膚狀態大躍進，從自卑痘花男變信義區人氣王。

「有機植萃成分」專家也贊同　選對抗痘方式輕鬆重返滑嫩肌

華安過去使用的產品，不適合自己的膚質，甚至有些成份來源不明，長期使用後導致皮膚變得更粗糙，造成反效果。而今年由台酒與安美諾生醫合作生產的「美無痕抗痘修復凝膠」，由根源出發，「由內而外」打造不易致痘的健康膚質，因此倍受專家認可。也因膚質更健康，不止能舒緩臉上痘痘，毛孔粗大、軟化角質等肌膚問題，也都能獲得改善。

▲▼讓前女友後悔！痘花臉宅男靠台酒「抗痘」對比超驚人。（圖／業者提供）

▲網友激推的抗痘大招「美無痕抗痘修復凝膠」，從上市後就頗獲好評，以啤酒花為核心成分結合水楊酸來調理肌膚，連專家都認同，讓男子開始嘗試使用。

台酒抗痘超吸睛 部落客一試效果超驚人

「美無痕抗痘修復凝膠」一上市後，就引起許多部落客好奇而「素顏實測」。驚人發現使用一星期，原本冒出大痘痘的皮膚，不止快速改善，肌膚還變得平滑許多。更有部落客特別推薦，她歷經孕期體質改變，到生小孩後皮膚變很差，臉上開始會冒痘，該產品不止有效，有機草本植萃的成份不含類固醇，榮獲多項國內外有機專利、國家藥妝許可證，讓她使用起來更加安心。

▲▼讓前女友後悔！痘花臉宅男靠台酒「抗痘」對比超驚人。（圖／業者提供）

▲「美無痕抗痘修復凝膠」內含啤酒花及多種有助「美肌」的有機草本植萃，隨天氣變悶熱，銷量也逐漸飆高。

痘痘遇上新剋星 結果超「有酵」

如此成功的抗痘原理，來自於對肌膚問題極富經驗的團隊。安美諾生醫觀察到天然的“啤酒花”精華富含B群酵母，結合明星成分「水楊酸」能達到極好的抗痘效果，維持皮膚健康，因此潛心找出它與多種「有機美顏」植萃，如加拿大柳蘭、歐丹蔘、白夏菊、橄欖葉…等的黃金比例搭配，目標是研發出針對各種年齡、膚質都適用的抗痘產品。

▲▼讓前女友後悔！痘花臉宅男靠台酒「抗痘」對比超驚人。（圖／業者提供）

▲「美無痕抗痘修復凝膠」獲國家認證和多項檢驗核可，從青春期肌膚到熟齡肌膚都能安心使用。

網友親身使用後大推：遠離痘痘肌 重現健康膚質！

眾多部落客及網友，使用過「美無痕抗痘修復凝膠」，都十分推薦，保養專家也表示：「除了用多種有機植萃來幫助安撫舒緩、淨化毛孔、平衡油脂，讓原生肌膚變得健康，另外產品也添加了美容中的明星成分水楊酸，能有效預防痘痘、調理面皰、軟化角質，皮膚也變得更加滑嫩。」

改用「美無痕抗痘修復凝膠」後，華安在短期改善了臉上冒出的痘痘，也變得更有自信了，華安分享：「我接著把它當成後續長期的保養，來營造不易生痘痘的膚質環境。」隨著華安的皮膚愈來愈好，現在已沒人敢叫華安「信義區痘花男」！

讓青春不痘留，專家大力推薦 的「美無痕抗痘修復凝膠」 哪裡買？
【此頁限定優惠】官網63折，結帳輸入優惠碼「et007」再折100元
前往官網→ https://lihi1.com/Z64uu
momo→ https://reurl.cc/9GR668
東森→ https://reurl.cc/yr5aLq
PChome→ https://reurl.cc/41W6MK
客服專線：0800-202-777
加Line好友：@amiino

ET快訊
快訊／PLG公布跨聯盟比賽名單！狀元張鎮衙領銜
林智堅台大上課「打卡12次」　自嗨文被挖出：越看越尷尬
獨／台女皮皮現身連線　親揭「柬埔寨詐騙」7天如煉獄
男赴柬埔寨「遭割腿凌遲」丟包街頭　台商幫送醫：腳爛了
詐騙6千萬　警抄水房衝入！主嫌脫光光正在嘿咻
矇眼害撞牆、食物加滿滿辣油　父母虐死雙胞胎3歲兒
已婚大學教授劈9女！　「內射流出來」鹹濕對話曝
社會光明面新聞報導獎　ETtoday「全台城中城大追蹤」摘獎

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】2022尚格酒業「大摩、吉拉獨獻台灣系列」　中秋節贈禮增添不凡真意

讓前女友後悔！痘花臉宅男靠台酒「抗痘」對比超驚人

欠收服！超商「寶可夢仙草奶凍」有新角　妙蛙種子、傑尼龜都來了

今天衝一波！超商「大杯極選拿鐵買1送1」爽喝3天

超商「週末優惠」來了！美式23元、拿鐵39元爽喝　零食買1送1

超商最新「5款古早味小吃」來了！爽吃碗粿Q嫩料多　排骨酥羹麵超夠味

秒殺「厚」蛋捲回歸！鮮乳坊一年只賣一次　網友敲碗「奶香好濃」

哈根達斯下架5口味！超商公布「退貨方式」　買10送10照辦

全聯合作胡同燒肉推聯名組合　中秋獨家加碼「滿千88折」

肯德基限時開賣「中元福氣桶」！蛋撻+脆雞全包還有冬蔭功口味

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

3歲妞T恤露香肩爸吃醋　喊：卡通裡公主都這樣穿

【廣編】2022尚格酒業「大摩、吉拉獨獻台灣系列」　中秋節贈禮增添不凡真意

讓前女友後悔！痘花臉宅男靠台酒「抗痘」對比超驚人

欠收服！超商「寶可夢仙草奶凍」有新角　妙蛙種子、傑尼龜都來了

今天衝一波！超商「大杯極選拿鐵買1送1」爽喝3天

超商「週末優惠」來了！美式23元、拿鐵39元爽喝　零食買1送1

超商最新「5款古早味小吃」來了！爽吃碗粿Q嫩料多　排骨酥羹麵超夠味

秒殺「厚」蛋捲回歸！鮮乳坊一年只賣一次　網友敲碗「奶香好濃」

哈根達斯下架5口味！超商公布「退貨方式」　買10送10照辦

全聯合作胡同燒肉推聯名組合　中秋獨家加碼「滿千88折」

肯德基限時開賣「中元福氣桶」！蛋撻+脆雞全包還有冬蔭功口味

狂人曬對帳單「我是否不適合買股」　網歪樓求開群：賺的分你

快訊／PLG公布跨聯盟比賽名單！狀元張鎮衙領銜　落選秀高承恩獲邀

台中人手刀衝啊！威秀影城50元電影票8／19開搶　限量2000張

快訊／南韓F-4E戰鬥機墜海！

搭捷運掏彈匣「裝備保養」嚇壞民眾　他辯：要去玩生存遊戲啦！

柬埔寨詐騙狂聊20分鐘「3個月賺449萬」　網揪2字露餡了

曾在他面前慘跌　鄭容和「記了6年」現身問：妳之前跌倒還好嗎？

哈根達斯、GODIVA陷「致癌物」風波　醫：環氧乙烷連續驗出不尋常

林穎孟濫用公帑幫男友付員工薪水　助理嘆：只剪影片就領3萬5

籃籃不藏了！錄影揭過人之處…全場看呆　「動作太大」打中阿翔

消費熱門新聞

哈根達斯下架5口味！超商公布退貨方式

超商週末美式23元、拿鐵39元爽喝！

肯德基限時下殺62折！蛋撻炸雞全包還有冬蔭功口味

超商「霜淇淋買1送1」連吃3天

網爭論水餃醬油哪款最搭　「這品牌」最多人推

超商獨家「蠟筆小新牛奶」20元爽喝

超商最新「5款古早味小吃」來了

「厚」蛋捲回歸鮮乳坊一年賣一次

父親節禮物為爸爸打造365父親節

超商限時3天「極選拿鐵買1送1」

超商獨家2款「林聰明美食」！

只有5天！超商中元節咖啡飲品優惠

2大超商「3C回收價」比一比！

清明祭祖拜三牲　豬、雞、魚怎麼擺

更多熱門

相關新聞

皮膚科醫師教「抗痘飲食」6關鍵

皮膚科醫師教「抗痘飲食」6關鍵

明明很認真清潔，但痘痘依舊長不停？想改善長痘情況，除了靠保養，飲食也很重要！知名皮膚科醫師廖苑利就分享了抗痘飲食的「3好3壞」食物，避開會加重痘痘的NG食物，多吃能幫助穩定肌膚、消除粉刺的食物，再搭配正確保養和良好的生活習慣，從內而外養成「不長痘體質」。

救痘痘有解啤酒抗痘太強爆缺貨

救痘痘有解啤酒抗痘太強爆缺貨

邵雨薇曝4招抗痘去粉刺保養秘訣

邵雨薇曝4招抗痘去粉刺保養秘訣

皮膚科醫師曝長痘期保養6大重點

皮膚科醫師曝長痘期保養6大重點

皮膚科醫師教長痘期吃6種食物助復原

皮膚科醫師教長痘期吃6種食物助復原

關鍵字：

台酒抗痘

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

中職「乳動辮子妹」IG曝光！　加油影片晃暈33萬人

護士開賓士撞　孕婦「母胎分離」4口亡

「時薪開200元」仍找嘸人！網一看行業猛搖頭

老爸帶女兒體驗搬磚　「1亮點」卻讓網友歪樓

IG網美接外拍「被賣進柬埔寨」遭侵犯！

鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門

黃義達43歲近況曝　粉絲激動：等到都當媽了

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面