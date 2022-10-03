　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

父親也拿過諾貝爾醫學獎　帕博一聽得獎超驚喜：我能告訴妻子嗎

▲▼ 瑞典生物學家、進化遺傳學權威帕博（Svante Pääbo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞典生物學家、進化遺傳學權威帕博（Svante Pääbo）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

瑞典科學家帕博（Svante Pääbo）今天獲頒諾貝爾醫學獎，他是已故瑞典生化學家柏格斯川（Sune Bergström）的「非婚生」兒子，柏格斯川生前也曾拿過諾貝爾醫學獎。

打電話通知帕博得獎的諾貝爾醫學獎委員會秘書普爾曼（Thomas Perlmann）表示，帕博得知獲獎的當下，「不知所措、說不出話來、非常開心」。

普爾曼說：「帕博問道他能否與人分享這個消息，能告訴他的妻子，我說沒問題。他對獲獎感到無比興奮。」

67歲的帕博是諾貝爾科學獎項少數單獨獲獎者之一。重大科學發現通常授予兩三人，以反映團隊合作。上次醫學獎單獨獲獎者是2016年日本的大隅良典（Yoshinori Ohsumi）。

帕博的父親柏格斯川由於對前列腺素的研究，於1982年與瑞典科學家薩米爾松（Bengt Ingemar Samuelsson）和英國藥理學家與生物學家范恩（John R. Vane）共同獲得諾貝爾醫學獎。

帕博在其2014年的回憶錄「尼安德塔人：尋找失落的基因組」（Neanderthal Man: In Search of Lost Genomes）中，透露自己是秘密婚外情產生的結果。

他後來告訴「衛報」（The Guardian），一直到2005年柏格斯川去世後，柏格斯川的「正式」家人才知道他和他母親、愛沙尼亞化學家卡琳．帕博（Karin Pääbo）的存在。

帕博還在回憶錄中寫道，他「一直以為自己是個同性戀」，直到遇到他的妻子、靈長類動物學家琳達．維吉蘭特（Linda Vigilant），夫妻倆目前都在德國萊比錫的馬克斯普朗克進化人類學研究所（Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology）工作。

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
男持圓鍬「爆頭30下」恩人慘死　遭判無期徒刑
「從7指甲外觀」看疾病！出現詭異紋路當心
34歲男星自爆「交往14歲女友」　高中畢業馬上結婚
快訊／26歲辣模被曾志偉擁吻　首回應了
樓梯間驚見「沒窗1大洞」他一問怒了　全場挺建商：不能裝！
快訊／美股4大指數開高走高　道瓊上漲破600點
許明杰深夜失控「直播怒轟警察」　刪影道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印尼踩踏事故釀125死　總統下令每人賠償逾10萬

父親也拿過諾貝爾醫學獎　帕博一聽得獎超驚喜：我能告訴妻子嗎

不捨前妻火辣床照！他離婚上法庭「求保留」　法官允許了

哈利叫威廉「別來了」！兄弟鬧翻全因這場紛爭　關係從此回不去

尹錫悅政府調查公務員遭北韓槍殺案　文在寅拒書面調查喊「無禮」

抓到了！河童壽司社長「竊取老東家機密」　跳槽後一路升職

快訊／諾貝爾醫學獎揭曉　瑞典遺傳學家「研究古人類基因」獲殊榮

考試遇襲！阿富汗教育中心自殺攻擊43死83傷　受害者多為女性

男按摩師「手滑」猥褻女客！揉捏胸部+下體　反問：力道可以嗎？

印尼足球場踩踏悲劇　教練目睹「球迷死在球員懷裡」還原當晚慘況

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

樂天啦啦隊副隊長筠熹

男顧客提24瓶水走出店　整件褲子突掉到膝蓋！

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

印尼踩踏事故釀125死　總統下令每人賠償逾10萬

父親也拿過諾貝爾醫學獎　帕博一聽得獎超驚喜：我能告訴妻子嗎

不捨前妻火辣床照！他離婚上法庭「求保留」　法官允許了

哈利叫威廉「別來了」！兄弟鬧翻全因這場紛爭　關係從此回不去

尹錫悅政府調查公務員遭北韓槍殺案　文在寅拒書面調查喊「無禮」

抓到了！河童壽司社長「竊取老東家機密」　跳槽後一路升職

快訊／諾貝爾醫學獎揭曉　瑞典遺傳學家「研究古人類基因」獲殊榮

考試遇襲！阿富汗教育中心自殺攻擊43死83傷　受害者多為女性

男按摩師「手滑」猥褻女客！揉捏胸部+下體　反問：力道可以嗎？

印尼足球場踩踏悲劇　教練目睹「球迷死在球員懷裡」還原當晚慘況

南區競總進駐祈福「發爐」！　張善政：桃園藍天再現

《聖騎士之戰 奮戰》限期4天免費測試　跨平台對戰體驗高達21名角色

鍾文榮／iPhone新機愈高階銷量愈高　蘋果意料還失算？

印尼踩踏事故釀125死　總統下令每人賠償逾10萬

父親也拿過諾貝爾醫學獎　帕博一聽得獎超驚喜：我能告訴妻子嗎

爆祕婚《雷神4》導演！天后芮塔歐拉親口認了：找到共度一生的伴侶

IC設計新兵精拓科預計年底前上櫃　董座陳神寶：看好IPC快速回溫

男子持圓鍬「爆頭30下」好心借宿恩人致死　遭判無期徒刑

五人制亞洲盃中華隊無緣8強　教頭：相信選手又更成長了

林襄PO照「小時候最喜歡看S姐」被批！　無奈更正了：不要自己腦補

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

iPhone 14偵測車禍　警到場發現6人全慘死

影／正妹喝酒慘被下迷姦藥！潮熱脫衣想做愛

百萬網紅「激凸逛超市片」曝！　900萬人共賞

街景活春宮！女趴車前「公路野戰」畫面曝

海巡艦與日艦對峙10小時！　廣播互嗆內容曝

哈利叫威廉「別來了」　兄弟關係就此破裂

查爾斯要清門戶　「這2人」恐被父連累　

屁孩偷瑪莎拉蒂狂飆！下秒自撞「烏龜翻」

恐爆核戰？俄媒播放「核彈炸開」末日畫面

哈利梅根想搬家了　豪華莊園「超狂設施」曝

不捨前妻火辣床照！他求保留法官允許了

美防長：拜登保台說意思清楚　美軍隨時做好準備

丹麥23歲「天菜王子」頭銜被拔　首曝心聲

才咬了3口！19歲少年吃捲餅死了

更多熱門

相關新聞

與尼安德塔人情慾交流　仍是智人面孔？

與尼安德塔人情慾交流　仍是智人面孔？

尼安德塔人和智人長的不太一樣，非洲以外的智人都配備少少的尼尼血統，這是否會影響智人的外形呢？一份2022年的論文做了一通分析...結果一言難盡。

瑞典遺傳學家獲諾貝爾醫學獎　中研院學者：古人類學研究革命

瑞典遺傳學家獲諾貝爾醫學獎　中研院學者：古人類學研究革命

即／諾貝爾醫學獎揭曉　瑞典遺傳學家獲殊榮

即／諾貝爾醫學獎揭曉　瑞典遺傳學家獲殊榮

諾貝爾醫學獎將揭曉　華裔遺傳權威呼聲高

諾貝爾醫學獎將揭曉　華裔遺傳權威呼聲高

諾貝爾醫學獎得主是「台灣女婿」　與台有淵源

諾貝爾醫學獎得主是「台灣女婿」　與台有淵源

關鍵字：

諾貝爾醫學獎Svante Pääbo尼安德塔人

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

iPhone 14偵測車禍　警到場發現6人全慘死

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

20歲王牌AV女優宣布引退！

王瞳暴瘦雙頰凹陷！手戴艾成婚戒比7「每分每秒都在想他」

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

「雷曼兄弟慘劇」重演？瑞士信貸驚爆瀕臨破產

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

「川崎忍者」翹孤輪飆25秒　真實身分曝

蘋果公佈2021年供應鏈名單　3台廠進榜、雙鴻等5業者慘遭除名

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面