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不捨前妻火辣床照！他離婚上法庭「求保留」　法官允許了

▲▼前夫與琳賽離婚後要求保留她的床照。（圖／翻攝自推特）

▲前夫與琳賽離婚後要求保留她的床照。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

美國45歲女子琳賽（Lindsay Marsh）與前夫馬仕（Chris Marsh）離婚後，前夫竟向法庭申請保留她的私密床照，而法官愛德華茲（Michael Edwards）居然也站在前夫一邊，下令琳賽交出裸照，讓她難以接受。

綜合外媒報導，琳賽在2021年4月與馬仕結束長達25年的婚姻關係時，馬仕要求保留琳賽在2人新婚時送給他的一本相冊，卻遭琳賽拒絕。據悉，琳賽當初為了記錄2人相愛的回憶，在相冊裡裝滿了2人恩愛時的親密照，甚至還在照片旁題詞，不料這本相冊如今卻讓2人的財產分割陷入困境。

▲▼床照。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

▲法官判定琳賽必須讓前夫保留他們的床照，讓琳賽覺得被冒犯。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與當事人無關）

無法得逞的馬仕一狀告上法庭，而法官愛德華茲在今年7月判定，馬仕可以擁有這本相冊，但條件是馬仕取得照片後，必須允許原本的攝影師將琳賽穿著內衣，甚至是裸體的照片全部刪除，只可以留下當初的文字。原本的攝影師是琳賽的好友，他最終同意對照片進行修改，並在保留琳賽的文字之餘，在照片上打碼。

儘管如此，琳賽仍對法庭的判決表示不服，「我甚至不知道我該去哪裡求助，因為我完全不懂法律。可笑的是，我面對的不僅是一個認為強迫我傳播色情內容是合理的前夫，就連他的律師也這麼認為，即使我將他帶到法官面前，法官也認為這是合理的，我必須說，這項判決讓我感覺被冒犯」。

不過，馬仕強調，自己要求保留琳賽的床照，並不是想要這些照片，而是希望能留下琳賽當初記錄的文字，「這些都是琳賽當年寫下的文字，那是充滿愛的時刻，我希望能讓這些回憶陪著我」。

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