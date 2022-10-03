屁孩偷瑪莎拉蒂狠飆時速120km！下秒失控自撞「烏龜翻」1死1命危

▲3名少年偷了一輛瑪莎拉蒂後，無照將名車開上高速公路狂飆，最後卻在警方眼前失速撞車。（圖／翻攝自平內拉斯郡警長辦公室官網）

記者葉睿涵／編譯

美國佛州一群少年在當地2日偷了一輛未上鎖的瑪莎拉蒂，並在凌晨3點30分以時速128公里在街頭飆車。不料，這幾名未成年人在無照駕駛的過程中，瑪莎拉蒂竟失速撞上路邊的看板後翻覆。目前這3名青少年有1人當場死亡、1人命危，而開車的司機雖受重傷，卻未有生命危險。

據《商業內幕》報導，警方2日召開記者會還原這起悲劇的全過程。2日凌晨3點30分，15歲的朗恩（Keondrick Lang）、波尼拉（Mario Bonilla），以及16歲的丹尼爾斯（Malachi Daniels）在聖彼得堡（St. Petersburg）的街頭閒晃，四處尋找偷車目標。

A Florida 15-year-old was killed and two other teenagers injured after they allegedly stole a Maserati and took it for a fatal spin at high speed, police said. https://t.co/V58i56Bch8 — The Daily Beast (@thedailybeast) October 3, 2022

不一會兒，3人發現一輛未上鎖的瑪莎拉蒂，而且車鑰匙就在車內，於是朗恩立刻跳上駕駛座，而波尼拉和丹尼爾斯則分別坐上副駕和後座，興奮地將車開上高速公路狂飆。為了不留下指紋，朗恩在偷車時還用襯衫罩住手掌後才拉開車門。

警方指出，一架正在調查另一起案件的空中警隊從直升機上發現了這群少年，於是立刻通知地面人員阻止少年偷車，可惜卻被朗恩搶先一步將車開走。隨後，地面的巡警開啟警示燈試圖攔下少年，不料朗恩卻誤會警車要追趕他們，而在沒有打開車頭燈的狀況下狂飆至每小時128公里。

警方強調，由於當地規定禁止警車在街頭追車，於是警方改由直升機在空中追蹤嫌犯行動，不過「這群孩子都是沒有經驗，也沒有駕照的司機，凌晨在街頭狂飆讓他們完全無法控制車輛，導致瑪莎拉蒂失速開過路緣，撞上廣告看板後翻覆，4輪朝天地躺在路邊」。

從現場畫面可見，上下顛倒的銀色瑪莎拉蒂不僅破了2個大洞，就連車身也幾乎被撞倒「對折」。隨後趕到現場的警員立刻上前提供救援，可惜坐在副駕的波尼拉已當場死亡，而後座的丹尼爾斯則因傷勢嚴重被送院急救，警方預計他「無法撐過去」。開車的朗恩雖受重傷，卻未有生命危險。