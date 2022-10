屁孩偷瑪莎拉蒂狠飆時速120km！下秒失控自撞「烏龜翻」1死1命危

▲3名少年偷了一輛瑪莎拉蒂後,無照將名車開上高速公路狂飆,最後卻在警方眼前失速撞車。(圖/翻攝自平內拉斯郡警長辦公室官網)

記者葉睿涵/編譯

美國佛州一群少年在當地2日偷了一輛未上鎖的瑪莎拉蒂,並在凌晨3點30分以時速128公里在街頭飆車。不料,這幾名未成年人在無照駕駛的過程中,瑪莎拉蒂竟失速撞上路邊的看板後翻覆。目前這3名青少年有1人當場死亡、1人命危,而開車的司機雖受重傷,卻未有生命危險。

據《商業內幕》報導,警方2日召開記者會還原這起悲劇的全過程。2日凌晨3點30分,15歲的朗恩(Keondrick Lang)、波尼拉(Mario Bonilla),以及16歲的丹尼爾斯(Malachi Daniels)在聖彼得堡(St. Petersburg)的街頭閒晃,四處尋找偷車目標。

