台灣最美捷運！高雄「龍貓隧道」爆紅網瘋拍　10／5試營運

▲高雄輕軌美術館段將於10/5試營運。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌美術館路段一度因爭議喊卡，市長陳其邁上任後，提出9項優化方案，包括「以站就樹」，不僅視覺非常夢幻，還能擋住噪音，網友更稱像極了吉卜力動畫中的「龍貓隧道」，吸引許多民眾搶拍。美術館路段將於5日試營運，陳其邁也感慨輕軌如「敗部復活」，現在是台灣最美的一條捷運。

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▲輕軌「以站就樹」的設計，將軌道巧妙的安置在原有的大型小葉欖仁樹叢中，讓乘客彷彿置身綠色隧道中。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

環狀輕軌美術館路段過去設計將軌道搬上人行道，引起周遭住戶抗議，質疑環評過程有瑕疵，前任市長韓國瑜最後喊停工。

高雄市長陳其邁昨(2日)於臉書感慨，高雄輕軌目標要打造環狀線，但在2018年前任市長一上任後，因為害怕美術館、大順路的爭議，説停就停，延宕了快2年。當時，捷運局的同仁充滿了挫折，士氣低到了谷底。綠色交通、加速輕軌成圓是多數市民朋友的期待。所以他上任後，輕軌重新開工列為要優先處理的事。

▲輕軌站體也成為城市亮點 。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

陳其邁說，我們一次又一次跟團體、和民眾溝通，並集結了各方專家，找出解決方法，提出9項優化調整方案。包括將輕軌美術館路段往北移，讓美術館路可維持雙向兩車道通行，並額外增設3.5米人行步道；馬卡道路轉美術館路轉彎半徑到50公尺，減少行經轉彎段的噪音。以及「以站就樹」，不只帶來夢幻氛圍，更擋住一些噪音。

陳其邁指出，2021年，市府分別達成大南環段(C32-C1-C17)及C17-C20路段通車。這週10月5日，就要將通車路段再延伸經高雄美術館園區至C24愛河之心站。串聯重要交通節點、醫療服務、休閒遊憩，帶來更方便、美麗的交通生活。

陳其邁說，原本預定今年底完工C20-C24段，預計10月5日試營運，輕軌成圓的願景也更可望於2023年底實現。特別感謝市民，也感謝捷運局、工程人員日以繼夜的努力，不僅讓輕軌敗部復活，更讓她浴火重生，成為台灣最美麗的一條捷運。

▲網友驚呼，彷彿宮崎駿筆下的龍貓隧道，就在高雄真實上演。（圖／翻攝自陳其邁臉書）