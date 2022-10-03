　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長新冠導致焦慮　陽明交大、北市聯醫找到關鍵基因

▲▼金融理專罹長新冠，腦霧使她看過就忘險丟工作。（圖／部立台北醫院提供）

▲長新冠困擾許多染疫康復民眾。示意圖。（圖／部立台北醫院提供）

文／中央社

焦慮是長新冠（long COVID）的常見後遺症，陽明交通大學與台北市立聯合醫院透過動物模式的研究發現，可能是Fkbp5基因未發揮作用，導致COVID-19比一般感冒更易有此後遺症。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，根據中央流行疫情指揮中心統計，今年1月至10月1日，本土輕症或無症狀個案累計642萬6516例，占比高達99.56％，但確診者康復後，身體陸續出現的嗜睡、落髮、焦慮等長新冠同樣可能影響生活，值得關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對長新冠焦慮，陽明交大生理學研究所與北市聯醫松德院區精神醫學部組成團隊，以小鼠模擬發炎反應，發現Fkbp5基因剔除小鼠，在身體發炎反應康復初期，雖已緩解不適症狀，卻仍呈現類似焦慮的行為，相較下，正常野生型小鼠，康復後不會有焦慮行為，較適應高度與空曠環境。

據陽明交通大學今天上午發布新聞稿說明，Fkbp5基因是壓力荷爾蒙受體活化後下游基因，可調控壓力荷爾蒙受體活性。這個基因在精神障礙成因扮演重要角色，轉錄出來的Fkbp51蛋白，與免疫反應有關，也參與主掌壓力反應的神經內分泌系統，下視丘-腦垂腺-腎上腺軸 （簡稱HPA） 的回饋控制。

主持研究的陽明交大生理學研究所教授李怡萱表示，發炎反應活化HPA軸，讓Fkbp5基因轉錄的Fkbp51蛋白過度表現，啟動下游一連串分子機制，包含在腹側海馬迴神經元中有較多GABA合成酶—GAD65抑制神經活動，以利情緒保持穩定，一旦剔除Fkbp基因，因無法發揮作用才導致焦慮。

同樣是主要研究者之一的北市聯醫松德院區教學研究科及成癮防治科主任黃名琪說，過去已證實腹側海馬迴神經元有較多GABA神經傳導可助於對抗焦慮，但非發炎引起的焦慮則無此作用。這項研究對於發炎相關疾病康復後產生情緒障礙的診斷與治療提供新學理基礎。

感染COVID-19引起的細胞激素會帶動身體發炎反應。儘管Fkbp5基因與長新冠焦慮仍需釐清，但陽明交通大學與北市聯醫團隊的這項研究已初步揭露Fkbp5基因在發炎所導致焦慮的分子機制。成果已刊登在「神經發炎學期刊」（Journal of Neuroinflammation）。

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
她懷孕9個月「每天啪3次還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔
快訊／重複感染定義放寬！　635人一個月內「二度確診」
快訊／8縣市病例破千！　全台確診分佈曝
快訊／今本土+33377　比上週同期增17%
台股守住13300關卡　國安基金曝「1狀況」隨時會出手
沒紅線！他停車「車輪被鎖鐵鏈」　屋主咆哮丟泥巴、刮鋁圈
諾貝爾獎將揭曉　「唯一台灣人」有望獲獎
足球場17童被踩死！　小兄弟第一次進場雙雙送命

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情比上週增6.6%！王必勝：國內防疫鬆懈「仍在高原期」

指揮中心淪陳時中第二競辦？　王必勝「7重點」解釋不裁撤原因

新增93例BA.4、BA.5本土！佔確定病例近8成　羅一鈞：已取代趨勢

男友突變超黏…竟因「抱了學姐40分鐘」　妹子曝交往細節網轟爆

635人一個月內「二度確診」！　指揮中心放寬重複感染通報定義

快訊／疫情連8日上升！今本土+33377　比上週同期增17%

快訊／今本土+33377！8縣市病例破千　確診分布曝

觀光業表揚甄選報名開跑！「年資3年↑業者」都可參加爭5萬獎金

LIVE／第二階段次世代莫德納疫苗開打　指揮中心最新說明

諾貝爾獎本週揭曉　日網預測翁啟惠是化學獎熱門人選

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

樂天啦啦隊副隊長筠熹

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

《換乘2》娜妍.熙斗想復合又吵翻天　氣pupu「完全沒改變」：重新交往幹嘛！

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

疫情比上週增6.6%！王必勝：國內防疫鬆懈「仍在高原期」

指揮中心淪陳時中第二競辦？　王必勝「7重點」解釋不裁撤原因

新增93例BA.4、BA.5本土！佔確定病例近8成　羅一鈞：已取代趨勢

男友突變超黏…竟因「抱了學姐40分鐘」　妹子曝交往細節網轟爆

635人一個月內「二度確診」！　指揮中心放寬重複感染通報定義

快訊／疫情連8日上升！今本土+33377　比上週同期增17%

快訊／今本土+33377！8縣市病例破千　確診分布曝

觀光業表揚甄選報名開跑！「年資3年↑業者」都可參加爭5萬獎金

LIVE／第二階段次世代莫德納疫苗開打　指揮中心最新說明

諾貝爾獎本週揭曉　日網預測翁啟惠是化學獎熱門人選

鋼筋國際原料行情止跌　豐興三大產品本周盤價開平盤

疫情比上週增6.6%！王必勝：國內防疫鬆懈「仍在高原期」

指揮中心淪陳時中第二競辦？　王必勝「7重點」解釋不裁撤原因

快訊／揭鍾東錦25歲犯「傷害致死」　邱顯智、宋國鼎籲說明態度

科技業缺工潮！　台大電資學院長張耀文：留才優勢快速消逝中

王鴻薇喊「老公愛我愛得要死」　洪秀柱想到那年換柱很受傷

退休女教師不敵「帥機師」甜言蜜語　就算被騙過堅持匯44萬

新增93例BA.4、BA.5本土！佔確定病例近8成　羅一鈞：已取代趨勢

歐美不同調　美西線有海運聯盟運價跌破2千、歐洲線卻開始加收買艙費

她懷孕9個月「每天愛愛1～3次還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

重機女秀翹孤輪　同行騎士護花　

獨／黑森林成陰蝨路　高雄妹下面超癢

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

衝日本注意！他暑假待40天　發現8件事「改變超大」

館長「喝廖老大飲料」狂讚2品項！這杯卻讓他傻眼

小人國英文名「Window On China」　背後原因曝

中職啦啦隊晃爆27秒！　最後伸進胸掏出亮點

更多熱門

相關新聞

美研究警告：染新冠者「腦損傷」風險增

美研究警告：染新冠者「腦損傷」風險增

國際生物醫學期刊《自然醫學》（Nature Medicine）22日刊載一項美國研究顯示，感染新冠肺炎的患者，在1年後較容易出現44種大腦損傷和其他神經系統相關疾病，包含中風、認知和記憶障礙、憂鬱、癲癇、不自主肌肉收縮，以及其他類似帕金森氏症等症狀。

單親媽確診…逐漸喘不過氣！醫一照「右下肺全白」傻了

單親媽確診…逐漸喘不過氣！醫一照「右下肺全白」傻了

長新冠喘到坐輪椅！高中女服用「威而鋼」康復超感激

長新冠喘到坐輪椅！高中女服用「威而鋼」康復超感激

研究：Omicron「長新冠可能性較低」　Alpha恐性慾降低

研究：Omicron「長新冠可能性較低」　Alpha恐性慾降低

「BA.5再感染」半年內死亡風險增114%　醫：5族群最危險

「BA.5再感染」半年內死亡風險增114%　醫：5族群最危險

關鍵字：

長新冠北市聯醫陽明交通大學

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

台61重機「孤輪狂飆」25秒！騎士起底是豪乳正妹

直擊大咖視帝「超商領包裹」！

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

透天厝才完工　秒佔人行道大違建

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

重機女秀翹孤輪　同行騎士護花　

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面