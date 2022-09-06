長新冠害坐輪椅！少女靠「威而鋼」康復超感激　醫感動：原一動就喘

▲醫師開立威而鋼給長新冠患者服用，效果良好。（示意圖／取自免費圖庫／Pixabay）

記者楊晏琳／綜合報導

胸腔科醫師蘇一峰先前曾開立「威而鋼」，替一位患有嚴重長新冠的女高中生治療。如今病人病況明顯改善，還親手送上月餅表達感激，令他不禁感動發文，直言醫師努力吸收新知期刊，最快樂的就是這時刻。

蘇一峰昨在臉書發文分享，之前有一名長新冠的高中生，嚴重到在台南醫學中心住院幾週，所有檢查都做了仍找不到原因。最後父親看到蘇一峰的新聞，特地來台北求醫。

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當時蘇一峰開立「威而鋼」藥物給病人服用，原先一動就喘、無法活動只能坐輪椅的她，服藥第二天後便能走路去上課、補習。女兒明顯進步也讓爸爸感動萬分，近日回診時更親手送上月餅表達感謝。

接下月餅的蘇一峰感動直呼，「當醫生努力吸收新知期刊，最快樂的就是這個時刻了！」但他也說，接下來要尋找台南醫師朋友幫忙治療，不好意思讓病人和家屬一直跑這麼遠來找他。

不過先前指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾針對此事回應，對於胸腔科醫師視病況開立血管擴張藥物，予以尊重，「但威而鋼是處方藥物，提醒民眾不要有症狀就自行購買服用，以免副作用或交互作用上身。」指揮中心不會干預或推薦醫師開藥權力，只要謹慎評估就可以。