海洋大學雙燃料船員課程獲星國認可　航港局同意開班訓練

▲IGF模擬機(進階班)畫面。（圖／航港局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為緩解航商培育雙燃料船船員需求，航港局指導我國船員訓練機構台灣海洋大學籌備開課計畫，指派師資至國外進修完訓，今年7月獲得新加坡認可，航港局也核備同意，海洋大學近期將開班訓練，以完備船員於雙燃料船服務所需技能。

全球氣候變化，國際海事組織（IMO）針對船舶溫室氣體排放訂定目標與措施，要求2030年國際航線船舶，應至少使用5%-10%（淨）零排放技術或燃料，2050年實現溫室氣體淨零排放。

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國內、國際航線航商包含裕民、陽明、長榮等，陸續訂購LNG或甲醇等雙燃料船，並持續針對氫氣、氨氣等替代燃料船探討購建的可行性。因航商營運雙燃料船的趨勢，依STCW公約規範，雙燃料船服務的船員需事先完成「國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程（IGF Code）」專業訓練。

航港局表示，我國非STCW公約締約國，為使我國船員取得船員專業訓練證書獲締約國認可，我國船員訓練機構大多與其他締約國合作課程認證。

航港局指出，為緩解航商培育我國雙燃料船船員需求，海大2022年籌備開課計畫，包含課程內容、教材編撰、師資遴聘等，海大也指派師資至其他訓練機構進修IGF Code訓練課程，充實其專業知能，並已如期完訓。

航港局表示，海洋大學IGF Code基本訓練計畫在今年7月獲新加坡認可，航港局同意開課，預計近期將正式開班，請有意願參加船員密切追蹤海大開課訊息。